باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا کریمی‌فرد شامگاه یکشنبه در آیین ارزیابی طرح مهتاب که با حضور نمایندگان شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌های هرمزگان، شمال کرمان و شیراز به میزبانی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: هزینه تمام‌شده تولید و انتقال برق بسیار بیشتر از هزینه مصرفی است و همین موضوع، اهمیت مدیریت مصرف، اصلاح الگوها و ارتقای بهره‌وری در صنعت برق را دوچندان می‌کند.

کریمی‌فرد با اشاره به دشواری‌های فعالیت در صنعت برق استان‌های ساحلی اظهار کرد: کار در صنعت برق استان‌های ساحلی به دلیل شرایط آب وهوایی، رطوبت، گرما و گستردگی شبکه، سختی‌های خاص خود را دارد.

توزیع برق، نوک پیکان خدمت‌رسانی به مردم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این آیین با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان اظهار کرد: شبکه‌های برق به‌طور مستقیم از شرایط جوی تاثیر می‌پذیرد و استان هرمزگان نیز اخیرا درگیر سامانه بارشی مونسون و بارش‌های پراکنده و سنگین بوده است.

حمید ساعدپناه با تاکید بر نقش مستقیم توزیع برق در رضایت مردم افزود: توزیع برق در زنجیره تامین و توزیع انرژی، نوک پیکان خدمت‌رسانی به مردم است و کیفیت خدمات این بخش، ارتباط مستقیمی با رضایت‌مندی مشترکان دارد.

ساعدپناه با تشریح گستره خدمات این شرکت گفت: شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به ۸۱۷ هزار مشترک خدمت‌رسانی می‌کند و مسئولیت بهره‌برداری ونگهداری حدود ۳۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع و ۳۰ هزار پست برق را بر عهده دارد.

وی با اشاره به افزایش بار شبکه در روزهای اخیر عنوان کرد: بار مصرفی شبکه توزیع برق استان در هفته گذشته از سه‌هزار و ۶۰ مگاوات عبور کرد که نشان‌دهنده شرایط سنگین بهره‌برداری و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای پایداری شبکه است.