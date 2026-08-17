دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: قاتل و کلیه مباشرین قتل حمید رضا رجب زاده دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u00a0- \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627\u060c \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u062f\u062e\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u062d\u0645\u06cc\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0631\u062c\u0628 \u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0642\u0627\u062a\u0644 \u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0628\u0627\u0634\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n