دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: قاتل و کلیه مباشرین قتل حمید رضا رجب زاده دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - بر اساس اعلام دفتر سخنگوی فراجا، با دستگیری ۲ نفر دیگر از عوامل دخیل در پرونده حمید رضا رجب زاده، قاتل و کلیه مباشرین دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قتل ، پلیس
خبرهای مرتبط
راز قتل مرد ۴۲ ساله در شهرک سجادیه فاش شد
فرار نافرجام متهم زن پرونده قتل رجب‌زاده
اولین فیلم از متهمان پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تمامی عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند
هیچ گروهی از کالابرگ مرداد حذف نشده است
تحول در سفر‌های عتبات و آغاز فاز جدید عمره/ متقاضی عتبات دیگر منتظر تکمیل کاروان نمی‌ماند
دستگیری قاتل و کلیه مباشرین قتل حمید رضا رجب زاده+ فیلم
آخرین اخبار
دستگیری قاتل و کلیه مباشرین قتل حمید رضا رجب زاده+ فیلم
تحول در سفر‌های عتبات و آغاز فاز جدید عمره/ متقاضی عتبات دیگر منتظر تکمیل کاروان نمی‌ماند
تمامی عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند
هیچ گروهی از کالابرگ مرداد حذف نشده است
زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد
برنامه‌های گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی
ثبت رکورد تاریخی جابه‌جایی مسافر در متروی تهران
نوسازی ۲۴۶۰ اتوبوس در تهران؛ ورود متروباس‌های ۲۶ متری تا مهرماه
واکنش قوه‌قضاییه به ادعای زیباکلام درباره فعالیت مجازی
آزادی بیش از ۱۰۰ مددجو در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه زنان
دستگیری ۲۶۰ مالخر و کشف ۴۹۸ فقره اموال مسروقه
تولد ۵ هزار کودک غنایی در مرکز سلامت جمعیت هلال احمر ایران
اطلس آسیب‌های اجتماعی امسال دیجیتالی می‌شود
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۴۷ هزار فقره تخلف موتورسیکلت سواران از ابتدای سال تاکنون
رشد ۳۲ درصدی اعتبارات عمرانی تهران/ ۳۹ درصد مهاجران کشور در تهران ساکن هستند
۵ عامل افزایش‌دهنده احتمال گرایش به مصرف موادمخدر
کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی با شگرد خرید و فروش مواد شیمیایی
پلیس منتشر کرد؛ تصویر متهم سرقت‌های خشن از مسافران تاکسی
الزام ساختمان‌های عمومی به ساخت پناهگاه/ سند راهبردی فضای زیرسطحی تهران تصویب شد