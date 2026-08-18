رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ناترازی انرژی و چالش بنزین، درمورد نسخه دولت برای بحران بنزین و اقدامات انجام شده برای این موضوع توضیحاتی داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - موسی احمدی، رییس کمیسیون انرژی مجلس درمورد ناترازی انرژی و چالش بنزین گفت: با توجه به تحریم‌هایی که در کشور به وجود آمده و موضوعاتی مثل تولید، نحوه توزیع، تأمین و مصرف پیش آمدند باید به نحوی این موضوع مدیریت شود تا بتوانیم ان‌شاءالله، ناترازی انرژی را به حداقل برسانیم.

احمدی ادامه داد: از نظر اقتصادی، افرادی که اظهارنظر اقتصادی کرده‌اند ۴ سناریو را برای رفع ناترازی در حوزه‌هایی مثل بنزین، گاز و... پیش‌بینی کرده‌اند که یکی از آنها افزایش قیمت است. زیرا در حال حاضر، یارانه‌های پنهانی برای حامل‌های انرژی مثل برق و گاز و آب درنظر گرفته شده‌اند و موضوع دیگر، افزایش قیمت است که این روز‌ها درمورد آن صحبت می‌شود و مردم عزیز باید رسانه‌های رسمی و اظهارنظر مقامات مسئول را دنبال کنند. زیرا گاهی در فضای مجازی، برخی از التهابات مطرح می‌شوند که بسیاری از آنها واقعیت ندارند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: درمورد سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید یک روش واحدی به وجود آید و از یک نگاه، این موضوعات به مردم اطلاع‌رسانی شوند تا التهاب به وجود نیاید.

احمدی با اشاره به چند نرخی شدن بنزین از آذرماه ۱۴۰۰ و اختلاف آمار درمورد خودرو‌های فرسوده تأکید کرد: ما به دولت اختیار دادیم که با توجه به شرایط، تصمیم‌هایی بگیرد که هم امنیت جامعه و هم افکار عمومی و واقعیت‌های موجود اقتصادی درنظر گرفته شوند. در نتیجه، آن چه که مجلس مصوب کرده است و در طول برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم درنظر گرفته، این است که اختیار افزایش قیمت و یا مدیریت توزیع حامل‌های انرژی را برعهده دولت گذاشته و این یک اصل کلی است که مجلس انجام داده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دلیل این که سازمان بهینه‌سازی مصرف به وجود آمد این بود که تصمیم‌گیری‌هایی برای حامل‌های انرژی و ناترازی انجام شود و علت این که برخی از وزارت‌خانه‌های مربوط به انرژی در سازمان بهینه‌سازی قرار گرفتند این بود که برای این موضوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری انجام شود و جلسه با سازمان بهینه‌سازی کشور داریم که برنامه‌های خود برای این موضوع را مطرح کند و بدون شک، در این سازمان برنامه‌ریزی‌هایی خواهند شد.

برچسب ها: مصرف انرژی ، مصرف بنزین ، مصرف بنزین در کشور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دولت یی تدبیر غربگرا
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
چرا منتشر نکردید؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بنظرم دولت باید به ازای هر لیتر مصرف سوخت اضافه ای که خودروهای داخلی از خارجی دارند از شرکت های داخلی عوارض بگیره و حق هم نداشته باشند این عوارض در قیمت تمام شده لحاظ کند. اینجوری شاید خودرو ساز بفکر ارتقای محصولاتش بیفته. و اینکه با اینکار دیگه مردم تاوان بی کیفیت بودن خودرو نمی دن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
به نظرم پزشکیان وجه خودشون با بهم زدن وضعیت معیشتی مردم بیش از این خرابتر نکنن و هر گونه افزایش قیمت بنزین لغو کنن ..yjcنظرات قبلی من هم منتشر کن.بزارید آزادی بیان در کشور نهادینه بشه
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۱۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اخراج افقانی دراین شرایط بد اقتصادی امرلازم است
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
تنها تدبیر این به اصطلاح دولت فقط گران سازی بوده و بس
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
احمدی
۱۲:۱۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دولت ازتولیدکنندگان خودروبخواهد خودروی گاز سوز استاندارد تولید کنند و ازرانتر دراختیار مردم قراردهد
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
درسال قبل باکارت شخصی خودرو بتزین درجایگاه ها عرضه وهم سوپر ومعمولی انجام وباقیمت مناسب ومشکل نیز نبود نظارت کنترل دراین مورد باید صورت پذیرد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۹:۳۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اگر این لگن سازی ایرانی خودرو باکیفیت و بروز تولید کنن همه چی درست میشه بریم به سمت تولید خودرو هیبرید و برقی
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
با کمک خیرین و ارگانهای پولدار پالایشگاه بزنیم خودمون بنزین تولید کنیم
۹
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
تو ، یک نابغه ای !
مگر حالاچی کار می کنیم ؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
باسلام
مصرف بنزین خودروهای چینی حدود دو برابر آن چیزی است که اعلام می کنند ضمن اینکه هر ماه صدها هزار تومان تا میلیونها تومان هم بایستی صرف خرید مکمل بنزین برای آنها می شود
آیا واقعاً مسولی متوجه این مسایل نمی شود
مگر نمیگند مصرف بنزین و هزینه ارزی بایستی کاهش یابد!
آیا کسی که ماشین چینی را وارد این کشور کرد متوجه این مسایل نبود، متوجه کیفیت بنزین این مملکت نبود
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
پژوی. ۴۰۵ مدل ۸۴ من صدی ۷ لیتر در جاده و صدی ۹ لیتر در شهر مصرف دارد چگونه مسئولین بدون معاینه فنی چنین کلامی را عنوان میکند و زندگی را بر فقرا و بازنشستگان سخت میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
چین در خودروهای برقی اول جهان است
خودروهای برتر از اروپا و آمریکا
بهتر است صنعت خودرو چین را با صنعت خودرو ما مقایسه نکنید و آنها بی شک جزو بهترینهای جهانند هم از نظر امکانات و هم قیمت و هم سوخت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
برقی سازی همه ناوگان شهرهای بزرگ و کلانشهرها و گازسوز کردن خودروها
۵
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اجباری شدن دوگانه سوز کردن همه خودروها
۱۶
۹
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