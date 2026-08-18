رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ناترازی انرژی و چالش بنزین، درمورد نسخه دولت برای بحران بنزین و اقدامات انجام شده برای این موضوع توضیحاتی داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - موسی احمدی، رییس کمیسیون انرژی مجلس درمورد ناترازی انرژی و چالش بنزین گفت: با توجه به تحریمهایی که در کشور به وجود آمده و موضوعاتی مثل تولید، نحوه توزیع، تأمین و مصرف پیش آمدند باید به نحوی این موضوع مدیریت شود تا بتوانیم انشاءالله، ناترازی انرژی را به حداقل برسانیم.
احمدی ادامه داد: از نظر اقتصادی، افرادی که اظهارنظر اقتصادی کردهاند ۴ سناریو را برای رفع ناترازی در حوزههایی مثل بنزین، گاز و... پیشبینی کردهاند که یکی از آنها افزایش قیمت است. زیرا در حال حاضر، یارانههای پنهانی برای حاملهای انرژی مثل برق و گاز و آب درنظر گرفته شدهاند و موضوع دیگر، افزایش قیمت است که این روزها درمورد آن صحبت میشود و مردم عزیز باید رسانههای رسمی و اظهارنظر مقامات مسئول را دنبال کنند. زیرا گاهی در فضای مجازی، برخی از التهابات مطرح میشوند که بسیاری از آنها واقعیت ندارند.
رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: درمورد سیاستگذاریها و تصمیمگیریها باید یک روش واحدی به وجود آید و از یک نگاه، این موضوعات به مردم اطلاعرسانی شوند تا التهاب به وجود نیاید.
احمدی با اشاره به چند نرخی شدن بنزین از آذرماه ۱۴۰۰ و اختلاف آمار درمورد خودروهای فرسوده تأکید کرد: ما به دولت اختیار دادیم که با توجه به شرایط، تصمیمهایی بگیرد که هم امنیت جامعه و هم افکار عمومی و واقعیتهای موجود اقتصادی درنظر گرفته شوند. در نتیجه، آن چه که مجلس مصوب کرده است و در طول برنامههای پنجم، ششم و هفتم درنظر گرفته، این است که اختیار افزایش قیمت و یا مدیریت توزیع حاملهای انرژی را برعهده دولت گذاشته و این یک اصل کلی است که مجلس انجام داده است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دلیل این که سازمان بهینهسازی مصرف به وجود آمد این بود که تصمیمگیریهایی برای حاملهای انرژی و ناترازی انجام شود و علت این که برخی از وزارتخانههای مربوط به انرژی در سازمان بهینهسازی قرار گرفتند این بود که برای این موضوع برنامهریزی و تصمیمگیری انجام شود و جلسه با سازمان بهینهسازی کشور داریم که برنامههای خود برای این موضوع را مطرح کند و بدون شک، در این سازمان برنامهریزیهایی خواهند شد.