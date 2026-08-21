باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی طغیانی، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد اصلاحات برخی از مشکلات کسبه و واحد‌های صنفی گفت: در این جلسه با اعضای اتاق اصناف درمورد بازار و عملکرد واحد‌های صنفی در این شرایط جنگی گفت‌وگوهایی انجام شد و بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی در کل کشور از سوی مجموعه بازرسی اصناف انجام شده است و این عدد قابل توجهی است و متخلفان شناسایی و معرفی شده‌اند.

طغیانی ادامه داد: دغدغه‌هایی که در میان اعضای کمیسیون بود مطرح شد و رییس اتاق اصناف و رؤسای اتاق‌های اصناف شهرهای دیگر، مواردی را درمورد اصلاح قانون نظام صنفی و مواردی که معمولاً در اجرای قانون رخ می‌دهد، مطرح کردند و ما آماده هستیم که این اصلاحات انجام شوند و مشکلات برطرف شوند.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است کمیته‌ای تشکیل شود برای این که هم ناظران ما در هیئت عالی نظارت و هم اعضای هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف بتوانند قانون نظام صنفی را اصلاح کنند و ما نیز، مشکلات آن را در این دوره از مجلس برطرف کنیم.