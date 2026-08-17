باشگاه خبرنگاران جوان - با برگزاری هفدهمین مرحله طرح پیوند با کتاب به همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در ارگ کریم‌خانی، شمار کتاب‌های اهدایی توزیع‌شده از مرز ۱۹۰۰۰ جلد گذشت و جریان دانایی‌محور شهر جان تازه‌ای گرفت.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه از طریق مشارکت عمومی، یکی از راهبرد‌های اصلی در مدیریت شهری شیراز است که در قالب فعالیت‌های داوطلبانه پیگیری می‌شود که با برگزاری هفدهمین مرحله طرح پیوند با کتاب در محوطه تاریخی ارگ کریم‌خانی، مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز شمار کتاب‌های اهدایی توزیع‌شده را از مرز ۱۹ هزار جلد گذراند و جریان دانایی‌محور شهر قوت تازه گرفت.

جدیدترین مرحله از طرح مردمی پیوند با کتاب با توزیع ۵۰۰ جلد کتاب اهدایی خیرین و شهروندان در محوطه پرتردد ارگ کریم‌خانی شیراز با استقبال گسترده شهروندان و گردشگران برگزار شد؛ این طرح به همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز و با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس به‌صورت دوره‌ای در نقاط پرتردد و اماکن عمومی، تاریخی و گردشگری شهر اجرا می‌شود تا با دسترس‌پذیر کردن منابع مطالعاتی، فرهنگ امانت و اهدای کتاب در سطح جامعه ترویج یابد.

در این مرحله از طرح که در محوطه تاریخی ارگ کریم‌خانی اجرا شد، ۵۰۰ جلد کتاب در موضوعات متنوع شامل ادبیات، رمان، کودک و نوجوان، علمی، روان‌شناسی و معارف اسلامی به‌صورت رایگان در اختیار عابران، مجاوران و مسافران قرار گرفت.

ویژگی شاخص این طرح، تأمین صددرصدی منابع از سوی مردم و خیرین است که الگویی از مشارکت همگانی در توسعه فرهنگی را به نمایش می‌گذارد.

محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، در حاشیه این برنامه ضمن قدردانی از اقدامات خودجوش مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، عملکرد این مجمع در سال‌های گذشته در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی، تأسیس سالن‌های مطالعه، ایجاد کتابخانه‌ها و اجرای طرح‌های ترویجی را کم‌نظیر توصیف کرد.

او با اشاره به آمار این طرح افزود: طرح پیوند با کتاب تاکنون در ۱۷ مرحله در نقاط مختلف و پرتردد شهر شیراز اجرا شده و بیش از ۱۹ هزار جلد کتاب در جریان آن توزیع شده است؛ اگر هر یک از این کتاب‌ها تنها ۱۰ بار دست‌به‌دست و مطالعه شده باشد، با حجم گسترده‌ای از اثربخشی و ارتقای دانش عمومی مواجه خواهیم بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس همچنین با اشاره به اهمیت دسترس‌پذیری کتاب برای مردم و تأکید بر شرایط کنونی جامعه در تأمین منابع مطالعاتی، این طرح را مصداق عینی دسترس‌پذیر کردن کتاب برای اقشار مختلف دانست. اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان نیز با ارائه مشاوره تخصصی و کمک به تأمین منابع، بستر لازم را برای معرفی کتابخانه‌های عمومی نزدیک به هر ایستگاه فراهم می‌کند تا گردش کتاب و جذب عضو به‌صورت مستمر افزایش یابد.

گفتنی است، طرح پیوند با کتاب به‌عنوان یک الگوی موفق فرهنگی، بر پایه منابع اهدایی مردم و خیرین استوار است و مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز از شهروندان دعوت می‌کند با اهدای کتاب‌های مازاد خود به سرا‌های فرهنگ مهربانی و یار مهربان، در تداوم این جریان دانایی‌محور مشارکت کنند.