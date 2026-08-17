باشگاه خبرنگاران جوان - سید روح‌الله سیدالعسگری از تصویب پرونده پنج اثر با ارزش تاریخی استان اصفهان از جمله محوطه باستانی کمرزرین به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد حوزه باستان‌شناسی در شورای ثبت ملی میراث کشور خبر داد.

به گفته وی محوطه باستانی «کمرزرین» با طی مراحل کارشناسی و بررسی‌های دقیق، توانست اکثریت آرا شورای ثبت ملی را اخذ کند.

سیدالعسگری با تأکید بر اهمیت این رویداد تصریح کرد: ثبت محوطه کمرزرین، فراتر از یک نام، یک گام استراتژیک در جهت تثبیت جایگاه این اثر در نظام رسمی حفاظت از آثار باستانی است؛ به‌ویژه اینکه این محوطه از نظر باستان‌شناسی شهری، اهمیت ویژه‌ای برای استان دارد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه با نام بردن از سایر آثار تازه ثبت شده، اعلام کرد: علاوه بر محوطه کمرزرین، شهر زیرزمینی کردعلیا در تیران و کرون، محوطه باستانی بادافشان در بادرود، مسجد آدینه در دستجرد و خانه تاریخی آرایی در خوراسگان در فهرست آثار ملی جای گرفتند.

وی با اشاره به اینکه فرآیند ثبت ملی، حاصل یک زنجیره از شناسایی، مستندسازی و مطالعات تخصصی است، افزود: پس از این مرحله، تمامی اقدامات حفاظتی و صیانتی بر اساس ضوابط قانونی و مقررات میراث فرهنگی در مورد این آثار دنبال خواهد شد.

سیدالعسگری با اشاره به گستردگی میراث باستانی استان اصفهان، خاطرنشان کرد: ثبت این آثار، نشان دهنده تنوع بالای ظرفیت‌های تاریخی استان در حوزه‌های معماری و باستان‌شناسی است و هدف ما از پیگیری مستمر این پرونده‌ها، ایجاد یک پشتوانه قانونی محکم برای صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی استان است.