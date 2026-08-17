اسکای نیوز گزارش داد که نخست وزیر سابق انگلیس در دیدار داماد ترامپ با مقامات حماس که روز یکشنبه در مصر برگزار شد، شرکت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسکای نیوز روز دوشنبه گزارش داد که تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس در دیدار جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با مقامات حماس از جمله خلیل الحیه، رهبر این گروه که روز یکشنبه در مصر برگزار شد، شرکت کرد.

همین رسانه امروز مدعی شد که بلر برای مذاکره با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اراضی اشغالی به کوشنر ملحق خواهد شد تا از فروپاشی توافق صلح غزه جلوگیری کند.

بلر عضو اجرایی هیئت صلح به رهبری آمریکاست، یک نهاد بین‌المللی که ادعا می شود وظیفه نظارت بر حکومت، امنیت و بازسازی در نوار غزه پس از جنگ را بر عهده دارد و به ابتکار ترامپ تأسیس شده است.

برچسب ها: تونی بلر ، حماس
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