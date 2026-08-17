رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از صادرات هشت هزار و ۳۰۰ تن پیاز این استان در قالب ۳۶۶ محموله به ترکیه طی تیر و مرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی، از صادرات هشت هزار و ۳۰۰ تن پیاز این استان به مقصد کشور ترکیه با استاندارد جهانی طی ماه‌های تیر و مرداد سال جاری خبر داد، و گفت: طی این مدت ۳۶۶ محموله پیاز پس از طی تمامی فرآیند‌های دقیق بهداشت و قرنطینه گیاهی با موفقیت به بازار‌های هدف در ترکیه ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر اهمیت استاندارد‌های بهداشتی، عنوان کرد: این حجم از صادرات نتیجه پایش‌های مستمر از جمله بازرسی‌های مزرعه‌ای و آزمایشگاهی بوده است.

او تصریح کرد: رعایت دقیق ضوابط و الزامات قرنطینه و بهداشت گیاهی کشور ترکیه، از ارکان اصلی در موفقیت این عملیات صادراتی محسوب می‌شود.

این مقام ارشد جهاد کشاورزی فارس در تشریح روند نظارتی اظهار کرد: نظارت‌های بهداشت و قرنطینه گیاهی از مبدأ و در تمامی مراحل از جمله مراکز تولید، سورتینگ و بسته‌بندی استان آغاز شده و با بازرسی‌های آزمایشگاهی جهت تأیید عاری بودن محصولات از هرگونه آفت و بیماری گیاهی، ادامه یافته است.

بهجت حقیقی بیان کرد: این زنجیره نظارتی، نقشی حیاتی در تضمین سلامت محصولات صادراتی و حفظ اعتبار محصولات کشاورزی استان فارس در بازار‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استمرار صادرات محصولات کشاورزی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده مستقیم برای تولیدکنندگان، زمینه‌ساز توسعه بازار‌های خارجی و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی فارس در سطح جهانی است.

او ضمن اعلام حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان از صادرات، بر لزوم تطابق دقیق محصولات با استاندارد‌های بهداشتی و قرنطینه کشور‌های مقصد تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برنامه‌های آتی گفت: فرآیند صادرات این محصول، با در نظر گرفتن اولویت تأمین نیاز داخلی استان تا پایان عملیات برداشت، تا اواخر ماه شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، صادرات ، پیاز ، ترکیه
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