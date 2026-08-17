باشگاه خبرنگاران جوان - براساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد. به طوری که وضعیت آلاینده شاخص (PM ۲.۵) هم‌اکنون عدد ۷۷ را نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۸ ایستگاه تربیت مدرس منطقه ۶، تست، دروس منطقه ۳، شهرداری منطقه ۴، پارک سلامت منطقه ۱۷، پارک شکوفه منطقه ۱۴، پارک قائم منطقه ۱۸، پردیسان منطقه ۲ وضعیت پاک (سبز) ثبت شده است.

در ۳۱ ایستگاه اتوبان محلاتی منطقه ۱۴، اقدسیه منطقه ۱، بهاران، پارک رز منطقه ۲۲، پونک منطقه ۵، پیروزی منطقه ۱۳، ستاد بحران منطقه ۷، شادآباد منطقه ۱۸، شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری منطقه ۲۲، شیخ صفی، صدر منطقه ۳، گلبرگ منطقه ۴، مسعودیه منطقه ۱۵، میدان فتح منطقه ۹، وردآورد منطقه ۲۲، پارک رازی منطقه ۱۱، پاسداران منطقه ۳، دانشگاه تهران منطقه ۶، دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱، دانشگاه علم و صنعت منطقه ۴، ژئوفیزیک منطقه ۶، سرخه حصار منطقه ۱۳، سوهانک منطقه ۱، سیمان تهران، شهرداری منطقه ۱۵، شهرک چشمه منطقه ۲۲، فرمانداری شهر ری منطقه ۲۰، مرکز مدیریت یکپارچه پسماند منطقه ۱۳، میدان امام خمینی منطقه ۱۲، میدان امام خمینی ۲ منطقه ۱۲ در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارند.

همچنین در ۲ ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹و شهرداری منطقه ۲۱ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۸۰ و وضعیت قابل قبول قرار داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، ایستگاه‌های پارک سلامت منطقه ۱۷، پارک شکوفه منطقه ۱۴، پارک قائم منطقه ۱۸ با شاخص ۲۴ دارای بهترین شرایط و ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹با شاخص ۱۱۳ دارای بدترین شرایط هستند.

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۲روز هوای پاک، ۱۱۶روز هوای قابل قبول، ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز ناسالم را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در این بازه زمانی در سال گذشته ۶ روز هوای پاک، ۸۶ روز هوای قابل قبول، ۴۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز ناسالم، ۱ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک را تجربه کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط پاک، زردرنگ شرایط قابل قبول، نارنجی‌رنگ شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، قرمزرنگ شرایط ناسالم و بنفش‌رنگ شرایط بسیار ناسالم را نشان می‌دهد.