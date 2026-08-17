فرمانده مرزبانی فراجا از کشف تعداد ۵۲ قبضه سلاح جنگی در مناطق مرزی جنوب شرق کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از قصد قاچاقچیان سلاح مبنی بر ورود محموله سنگین سلاح به داخل کشور مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

فرمانده مرزبانی انتظامی در ادامه افزود: مرزداران در یک عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند، تعداد ۵۲ قبضه انواع سلاح جنگی از نوع کلاش و کلت کمری و تعداد ۵۴۳ فشنگ جنگی را کشف کنند.

وی عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار "جاویدان" در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیرو‌های مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرز‌های جنوب شرق تأکید کرد

منبع فراجا