جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بزرگترین قدرت نظامی جهان و عقبه ناتو وارد جنگ با ایران شدند، اما نظام اسلامی تاب آورد و مستحکم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر «مصطفی ایزدی» جانشین فرمانده کل سپاه امروز (دوشنبه) در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش رسانه در جامعه ایرانی، گفت: خبرنگاران، سردار جنگ شناختی هستند که در میدان ایفای نقش می‌کنند.

وی با بیان اینکه جنگ رمضان وضعیت جدیدی را در صحنه جهانی، منطقه‌ای و حتی کشورمان رقم زد، اظهار کرد: به عبارتی، ما در این ترازی که عطف آن شهادت جانسوز رهبر و مولایمان، حضرت آیت الله خامنه‌ای سید علی خامنه‌ای در جامعه ایجاد شد، قرار گرفته‌ایم.

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید براینکه بعثتی که اتفاق افتاد، ترجمانی دارد و این بعثت، نتیجه بعثت درونی انسان‌هاست، افزود: اقدامات فرهنگی و شناختی انقلاب اسلامی، خود را در جامعه با این بعثت نشان داد و این موضوع بسیار جای توجه دارد که با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، قریب به ۱۰ روز، انقلاب را این جامعه بعثت‌یافته بر عهده گرفتند. در این حرکت، مفاهیمی وجود دارد که این مفاهیم برای دنیا توجه‌انگیز شده است. انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از مکاتب که اساس آنها بر ماده‌گرایی است، تفسیر روحانی از جهان ارائه می‌دهد و در کنار بهره‌مندی مادی، آزادی روحانی و معنوی انسان را نیز مطرح می‌کند.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه اصول اساسی انقلاب مبنای حرکت نظام اسلامی است، تصریح کرد: جاذبه این نظام در قدرت سخت آن نیست؛ جاذبه انقلاب اسلامی در حرکتی است که شما اهالی رسانه و فعالان جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای، رسالت انجام آن را بر عهده دارید. این نظام، نظامی است که توانسته است در ملت‌های جهان، آن چه را که امام امت مطرح کردند، محقق کند. امام (رضوان‌الله) فرمودند: «انقلاب اسلامی مقدمه انفجارات عظیم در منطقه است.»

وی گفت: دشمنان توطئه‌های زیادی کردند تا ایران را ضعیف کنند، اما ایران نه تنها ضعیف نشد بلکه قوی‌تر در میدان حاضر شد.

جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد: تعداد هواگرد‌هایی که از دشمن بعد از این حرکت ارزشمند ملت و حوزه نرم و شناختی ما در صحنه‌های مختلف ساقط شده، بیش از ۲۰۰ فروند بود و این حرکت آثار و پیامد‌هایی نیز در سطح منطقه و جهان داشته است.

سرلشکر ایزدی اظهار کرد: بزرگترین قدرت نظامی جهان و عقبه ناتو وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران شدند، اما نظام اسلامی تاب آورد و مستحکم در مقابل دشمنان ایستاد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی حکومتی فردی نیست و حکومتی مبتنی بر انتخاب مردم است و این جامعه خودش فضا را راهبری می‌کند، گفت: نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانست با یک‌صدمِ هزینه دشمن جنگی را اداره کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران و حکمرانی پایدار منجر به پیروزی ایران بر دشمنان شد، گفت: در این فضا می‌بینیم که دشمنان در سطح جهانی و هم در سطح منطقه‌ای تضعیف شده است. دشمن تلاش می‌کند با محاصره و فشار اقتصادی، در ایران اضمحلال ایجاد کند، اما در عمل، این خودِ دشمن است که در مسیر اضمحلال قرار گرفته است.

سرلشکر ایزدی با اشاره به اهمیت فضای مجازی در مقابله با جنگ شناختی و ضرورت حضور و حرکت مردمی در این عرصه و مقابله با ترفند‌های دشمنان، تصریح کرد: باید صلابت مردم را در میدان تقویت کنیم و نقش‌آفرینی ملت در جامعه بیش از پیش افزایش یابد. دنیا تشنه معارف، ارزش‌ها و حقایق انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه، گفت: آمریکای جنایتکار، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، شیطان بزرگ است. آمریکا با وجود سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و صرف هزینه‌های بسیار سنگین در افغانستان و عراق، در نهایت در افغانستان چنان فرار را بر قرار ترجیح داد که تصاویر افرادی که برای فرار به هواپیما‌ها آویزان شده بودند، در تاریخ ماندگار شد.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: در عراق نیز دشمن با وجود برخورداری از ادعای ابرقدرتی، شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا، مجاهدت رزمندگان و نفس روحانی حضرت امام (ره) در مسیر انقلاب اسلامی تعریف شد.

منبع: مهر