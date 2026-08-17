باشگاه خبرنگاران جوان - این مجموعه که با رویکرد ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزشهای ورزش اصیل کشتی برای مخاطب نوجوان تولید میشود، در فصل دوم نیز به روایت مسابقات استانی و رقابتهای انتخابی کشوری میپردازد. مخاطبان در این فصل، ضمن همراهی با فراز و فرودهای شخصیتی قهرمانان داستان، با فنون تخصصی و اصیل کشتی ایرانی بیش از پیش آشنا میشوند.
بر اساس آخرین گزارشها، فصل دوم این مجموعه در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقهای تولید شده است که از این تعداد، ۷ قسمت دوبله نهایی شده و ۶ قسمت باقیمانده نیز در مراحل پایانی صداگذاری و دوبله قرار دارند. فصل اول این پویانمایی پیشتر در تابستان سال گذشته از شبکههای سه، امید و کودک سیما با استقبال مخاطبان روبهرو شده بود.
گفتنی است مجموعه «کشتیگیران» در قالب ۵۲ قسمت ۱۵ دقیقهای طراحی شده است که با هدف نهادینه کردن ارزشهایی همچون دوستی، رقابت سالم و پشتکار ساخته میشود. این مجموعه به تهیهکنندگی کیانوش عابدی، کارگردانی سعید جلالیه و نویسندگی کریم رناسیان ساخته میشود.