باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، آخرین آمار عملکرد مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی را تشریح کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا حوزه مأموریتی راهور را استثنایی دانست و گفت: مخاطب ما را همه افراد جامعه را در بر گرفته و نحوه تصمیم بر زندگی آحاد جامعه تاثیر دارد.
سردار حسینی ادامه داد: ما با انواع و اقسام نظرات و دیدگاهها در جامعه مواجهیم؛ مثل ماموریت اربعین که به واسطه ایجاد ایمنی ترافیک با هر بی نظمی برخورد کنیم، یک رویکرد این بود که باید پلیس رفتار و برخورد را تقویت کرده و دیگری میگفتند که چرا چند پیامک جریمه برای ما آمده است.
وی گفت: مهم برای ما این است که بتوانیم ماموریت خود را انجام داده و ایمنی ترافیک در کشور به نحو شایسته انجام شود.
رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: درخواست ما از رسانهها این است که نگذاریم که اقدام ضروری پلیس برای تغییر رفتار غلط رانندگی، نظم بخشی و کاهش تصادفات، دست مایه تعدادی که در مجازی دنبال جذب دنبال کننده بیشتری هستند نشود.
سردار حسینی ادامه داد: باید به حوزه مهندسی ترافیک، درست و منطقی بپردازیم و سپس کاربران را درست و دقیق آموزش داده و مرحله بعدی هم اجرای مقررات و برخورد قانونی و رفتن به سراغ کمتر از ۵ درصد از افراد جامعه است که قانونمدار نیستند.
وی گفت: از جایگاه مسئولیتم، به عنوان سرباز در پلیس راهنمایی و رانندگی از همه مسئولان و دولت در جهت ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله ساخت راههای جدید و رفع ایرادات راههای قدیم و همچنین ایمنی خودروها چه ساخت داخل و چه وارداتی توجه ویژه داشته باشند.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به موضوع مصرف سوخت خودروها گفت: سالهاست بر ضرورت توجه به ایمنی و فناوری خودروها تأکید میکنیم؛ بخشی از بیتوجهی به این مسئله امروز خود را در قالب ناترازی بنزین نشان میدهد. چهار یا پنج سال پیش نیز تأکید کردم که مصرف بالای سوخت در خودروها دیگر با شرایط روز دنیا سازگار نیست و امروز رویکرد جهانی بیش از گذشته به سمت خودروهای برقی حرکت کرده است.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه به مأموریتهای مختلف پلیس راهور در جنگ تحمیلی رمضان و همچنین بازگشایی تعدادی از معابر، پلها و تونلها پس از اصابت دشمن پرداخت و گفت؛ تمدید مدت اعتبار گواهینامه منقضی، آمادهباش کامل پلیس در مراسم بدرقه، تشییع و خاکسپاری امام شهید، نظم دهی در تجمعات شبانه و حضور در طرح اربعین و ... از جمله اقدامات مأموران پلیس راهور فراجا بوده است.
رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت موتورسواران گفت: مسئله موتورسیکلتها سالهاست به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح است و همچنان با آن دستبهگریبان هستیم.
سردار حسینی اظهار کرد: موتورسیکلت وسیله نقلیهای با قدرت مانور بسیار بالاست و همین ویژگی باعث میشود اگر سازوکار نظارتی و کنترلی دقیق و مؤثری برای آن وجود نداشته باشد، بینظمی در میان این گروه از کاربران روزبهروز بیشتر شود.
۶۷ درصد جانباختگان تصادفات شهری، موتورسواران و عابران پیاده هستند
وی با اشاره به آسیبپذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده گفت: آمار و ارقام تصادفات در کشور و بهویژه تصادفات شهری نشان میدهد بیش از ۶۷ درصد جانباختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند که عدد بسیار بالا و نگرانکنندهای است.
حسینی افزود: موتورسواران به عنوان یکی از آسیبپذیرترین گروههای کاربران ترافیکی، نیازمند توجه جدی از ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناختی، جامعهشناختی و انتظامی هستند.
آغاز طرح ساماندهی مالکیت موتورسیکلتها
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به سابقه ساماندهی موتورسیکلتها گفت: در اوایل دهه ۷۰ تعداد زیادی از موتورسیکلتهای کشور فاقد پلاک و سند بودند و در سالهای ۷۲ و ۷۳ طرح شمارهگذاری موتورسیکلتهای فاقد هویت اجرا شد تا موضوع هویت این وسایل نقلیه یکبار برای همیشه ساماندهی شود.
وی ادامه داد: در دهه ۸۰ و بهویژه اوایل تا اواسط این دهه، تولید زیرپلهای موتورسیکلت به شکل قارچگونه افزایش پیدا کرد. در نتیجه اگرچه موتورسیکلتها پلاک داشتند، اما در مواردی تعداد بسیار زیادی از آنها به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.
حسینی تصریح کرد: امروز نیز در درصد قابل توجهی از موتورسیکلتهای در حال تردد، موضوع مالکیت آنطور که باید و شاید ساماندهی نشده است.
مالکان موتورسیکلت باید مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند
رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح بهروزرسانی مالکیت موتورسیکلتها خبر داد و گفت: طرحی توسط همکاران پلیس راهور در کشور به اجرا گذاشته شده که چند گام دارد و رویکرد اصلی آن بهروزرسانی اطلاعات مالکیت موتورسیکلتهاست.
وی افزود: مالکان موتورسیکلتها موظف هستند به سامانه تعیینشده مراجعه کنند و به صورت خوداظهاری، آخرین مالک موتورسیکلت را در سامانه ثبت کنند.
حسینی اظهار کرد: در کنار این اقدام، طرحهای دیگری نیز توسط معاونت عملیات پلیس راهور تدوین و ابلاغ شده که با همکاری سایر دستگاهها و حوزههای مرتبط، در آینده نزدیک میتواند به ایجاد نظم و انضباط قابل قبول در این گروه از کاربران کمک کند.
ساماندهی موتورسواران نیازمند اقدامات اجتماعی و انتظامی است
وی تأکید کرد: موضوع موتورسیکلتها بسیار گسترده است و باید از ابعاد مختلف، از اجرای قوانین و مقررات گرفته تا مسائل جامعهشناختی و روانشناختی و همچنین طرحهای انتظامی پلیس، مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در آینده میتوان به صورت تخصصی درباره موتورسیکلتها، موتورسواران و انتظارات جامعه از پلیس برای نظمبخشی به این گروه خاص از کاربران صحبت کرد.
سردار حسینی در ادامه با اشاره به یکی از مأموریتهای مهم پلیس راه در استان لرستان اظهار کرد: در روزهای برگزاری مراسم وداع و تشییع، یک دستگاه اتوبوس با بیش از ۳۰ مسافر، عمدتاً از بانوان استان خوزستان، از این استان به مقصد تهران و برای شرکت در مراسم حرکت کرده بود که در یکی از تونلهای محور پلزال به سمت خرمآباد، دچار حریق شد.
وی افزود: این حادثه حدود ساعت سه تا سهونیم بامداد رخ داد و خوشبختانه گشت پلیس راه که در حال انجام مأموریت بود، متوجه دود و آتش داخل تونل شد. حتی رئیس پلیس راه استان نیز شخصاً متوجه این حادثه شد و بلافاصله وارد تونل شدند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: مأموران پلیس راه در یک زمان طلایی وارد عمل شدند، مسافران را از اتوبوس خارج و به محل امن منتقل کردند. شدت دود به حدی بود که رئیس پلیس راه استان پس از عملیات و استنشاق دود، حتی برای صحبت کردن نیز با مشکل مواجه شده بود.
حسینی تصریح کرد: اگر این حضور سریع و بهموقع پلیس راه اتفاق نمیافتاد، احتمال داشت تعدادی از مسافران در آتش گرفتار شوند و سایر افراد نیز به دلیل شدت دود در فضای بسته تونل دچار خفگی شوند.
وی با اشاره به حادثه مشابه دیگری در ایام اربعین گفت: در یک مورد دیگر، خارج از تونل، یک دستگاه اتوبوس به دلیل نقص فنی دچار حریق شد که حضور بهموقع تیمهای گشت پلیس راه باعث شد مسافران به سرعت و در شرایط ایمن از اتوبوس تخلیه شوند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: خوشبختانه در این حادثه نیز با اقدام سریع مأموران، مسافران سالم از اتوبوس خارج شدند و شاهد وقوع یک فاجعه نبودیم.
وی در ادامه به راهاندازی مرکز آزمون تصادفات پرداخت و گفت: متأسفانه تا الان یک مورد از محصولات تولیدی کارخانجات خودروسازی مورد تست در مرکز آزمون قرار نگرفتهاند.
رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: بیش از دو دهه است که پلیس خود را موظف به پیگیری حوق مردم و جامعه میداند، اگر بگویم که دادزدن و پیگیری نتیجه نداده که دروغ است، در برخی موارد از جمله پیگیری ایمنی اسکانیا، خودروهای مختلف و ... نتیجه داده است.