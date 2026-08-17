باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد رستین مدیرعامل یک شرکت فناور در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در حمایت از استارتاپها اظهار کرد: شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزههای مختلف نوآورانه فعالیت میکنند و بسیاری از استارتاپها طرحها و ایدههای خود را برای بررسی و ارزیابی به این مجموعهها ارائه میدهند.
وی افزود: پس از بررسی طرحها، کسبوکارهایی که ظرفیت رشد و توسعه داشته باشند، انتخاب میشوند و در ادامه از آنها برای توسعه ایده و تبدیل آن به یک کسبوکار پایدار حمایت خواهد شد.
رستین ادامه داد: این حمایت صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمیشود و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر میتوانند در مسیر توسعه کسبوکار، تجاریسازی ایده و ورود محصول یا خدمت به بازار نیز در کنار تیمهای نوآور باشند.
وی با اشاره به نمونهای از تجربه موفق در این حوزه گفت: یکی از شرکتهایی که برای نخستین بار فناوری رایانش ابری را وارد کشور کرد، در همین فرآیند شناسایی شد و با حمایتهای انجامشده توانست مسیر رشد خود را طی کند.
رستین خاطرنشان کرد: این شرکت اکنون به یکی از مجموعههای بزرگ فعال در حوزه فناوری ابری کشور تبدیل شده است و این تجربه نشان میدهد شناسایی بهموقع کسبوکارهای فناورانه و حمایت از آنها میتواند یک ایده نوآورانه را به کسبوکاری بزرگ و اثرگذار تبدیل کند.