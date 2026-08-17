مدیرعامل یک شرکت فناور با تشریح نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در زیست‌بوم نوآوری گفت: این مجموعه‌ها با شناسایی و ارزیابی طرح‌های نوآورانه، علاوه بر حمایت مالی، زمینه توسعه و رشد استارتاپ‌های منتخب را فراهم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریزاد اقبالی - محمد رستین مدیرعامل یک شرکت فناور در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) در حمایت از استارتاپ‌ها اظهار کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌های مختلف نوآورانه فعالیت می‌کنند و بسیاری از استارتاپ‌ها طرح‌ها و ایده‌های خود را برای بررسی و ارزیابی به این مجموعه‌ها ارائه می‌دهند.

وی افزود: پس از بررسی طرح‌ها، کسب‌وکار‌هایی که ظرفیت رشد و توسعه داشته باشند، انتخاب می‌شوند و در ادامه از آنها برای توسعه ایده و تبدیل آن به یک کسب‌وکار پایدار حمایت خواهد شد.

رستین ادامه داد: این حمایت صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌توانند در مسیر توسعه کسب‌وکار، تجاری‌سازی ایده و ورود محصول یا خدمت به بازار نیز در کنار تیم‌های نوآور باشند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از تجربه موفق در این حوزه گفت: یکی از شرکت‌هایی که برای نخستین بار فناوری رایانش ابری را وارد کشور کرد، در همین فرآیند شناسایی شد و با حمایت‌های انجام‌شده توانست مسیر رشد خود را طی کند.

رستین خاطرنشان کرد: این شرکت اکنون به یکی از مجموعه‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری ابری کشور تبدیل شده است و این تجربه نشان می‌دهد شناسایی به‌موقع کسب‌وکار‌های فناورانه و حمایت از آنها می‌تواند یک ایده نوآورانه را به کسب‌وکاری بزرگ و اثرگذار تبدیل کند.

برچسب ها: استارتاپ‌ ، نوآور ، کسب وکار
خبرهای مرتبط
رویداد استارتاپی شتاب در قم به کار خود پایان داد
تولید پلتفرم جهانی خودروی برقی توسط شرکت هیوندای
تمدید مهلت ارسال ایده‌ها به رویداد استارتاپی شتاب قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توزیع کارت آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم از امروز
ارائه ۲۰ هزار خدمات سلامت روان در مراکز سراج/ فعالیت ۷ مرکز سراج در دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان سنجش: همراه داشتن هرگونه وسیله شخصی در جلسه کنکور ممنوع است
قالیباف: حمایت از آموزش و پرورش در اولویت اساسی مجلس و دولت است
تعلیم و تربیت زیربنایی‌ترین اقدام تحولی برای آینده کشور است
توزیع نامتقارن پزشک در کشور/ سرانه پزشک نسبت به جمعیت ۱۹ در ۱۰ هزار است
رشد شاخص سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹
مردم به پزشک متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار دسترسی ندارند!
برگزاری سی‌امین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
موفقیت نظام آموزشی نیازمند «نقشه راه» و بهره گیری از داده های علمی است
آخرین اخبار
چگونه استارتاپ‌های نوآور از ایده به کسب‌وکار بزرگ می‌رسند؟
رشد شاخص سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹
آموزش‌وپرورش؛ کانون مقاومت در برابر تحریم‌ها و بحران‌های محیطی
برگزاری سی‌امین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
موفقیت نظام آموزشی نیازمند «نقشه راه» و بهره گیری از داده های علمی است
سازمان سنجش: همراه داشتن هرگونه وسیله شخصی در جلسه کنکور ممنوع است
توزیع نامتقارن پزشک در کشور/ سرانه پزشک نسبت به جمعیت ۱۹ در ۱۰ هزار است
مردم به پزشک متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار دسترسی ندارند!
تعلیم و تربیت زیربنایی‌ترین اقدام تحولی برای آینده کشور است
توزیع کارت آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم از امروز
قالیباف: حمایت از آموزش و پرورش در اولویت اساسی مجلس و دولت است
ارائه ۲۰ هزار خدمات سلامت روان در مراکز سراج/ فعالیت ۷ مرکز سراج در دانشگاه علوم پزشکی تهران
سهمیه ۴.۵ میلیارد دلاری ارز غذا و دارو در سال جاری + فیلم
نقش جهاد دانشگاهی در برنامه ملی هوش مصنوعی چیست؟
چگونه بدون محافظ صفحه از صفحه گوشی محافظت کنیم؟
خروجی فناوری یک‌شبه ساخته نمی‌شود؛ از سیاست‌گذاری تا تجاری‌سازی
هوش مصنوعی بومی به کمک تعاملات تجاری آمد؛ تسهیل ارتباط کسب‌وکار‌ها در شرایط اختلال اینترنت
آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون فراگیر سیزدهم دستگاه‌های اجرایی
آمادگی کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت برای برگزاری مطلوب آزمون سراسری
از دانش‌آموزی تا اشتغال؛ بنیاد ملی نخبگان چرخه نخبگی را کامل می‌کند
گوگل با گوشی تاشوی جدید خود، سامسونگ را به چالش کشید
هشدار زودهنگام از فضا: هوش مصنوعی فعالیت خورشیدی را ۹ ساعت قبل پیش‌بینی می‌کند
شاخص «اسکرین تایم» در نوجوانان بیش از ۹ ساعت در روز رسیده است
وزیر علوم: ۹۵ درصد خوابگاه‌های آسیب‌دیده دانشگاه شهید بهشتی بازسازی شد
مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد علوم پزشکی تمدید شد
منظومه‌های ماهواره‌ای بزرگ، خطر برخورد در مدار را افزایش می‌دهند
بهترین انواع روغن‌های پخت و پز
ورود ۲۵ هزار دانشجو‌معلم جدید به دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی آینده