سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر ممنوعیت فروش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان خارج از سامانه‌ رسمی فروش و توزیع مواد آموزشی گفت: هرگونه عرضه چاپی بدون مجوز غیرقانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فروش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان خارج از سامانه رسمی فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir ممنوع است و خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای تهیه کتاب‌های درسی خود تنها از مسیرهای اعلام‌شده اقدام نمایند.

مطابق ماده (۲) قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه سال ۱۳۵۸، تألیف، تدوین و انتشار کتاب‌ها و نشریات آموزشی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموزان، معلمان و مربیان از وظایف ذاتی این سازمان به شمار می‌رود.

بر این اساس، کلیه حقوق مادی و معنوی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان سراسر کشور متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و هرگونه استفاده، عرضه و فروش کتاب‌های درسی و اجزای آن، به صورت چاپی یا الکترونیکی، همچنین ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع خواهد بود.

رصد فروشگاه‌های اینترنتی متخلف

همچنین در صورت مشاهده فروش کتاب‌های درسی توسط فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، موضوع در سامانه نظارت اینماد ثبت و به مسدودی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت فروشگاه متخلف منجر خواهد شد.

مسیرهای رسمی ثبت سفارش کتاب‌های درسی

متقاضیان می‌توانند طبق زمانی‌بندی‌ اعلام‌شده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

بر این اساس، به خانواده‌ها توصیه می‌شود از خرید کتاب‌های درسی از فروشگاه‌های اینترنتی و مراکز غیرمجاز خودداری کرده و سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی آموزش و پرورش ثبت نمایند.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برچسب ها: سازمان پژوهش ، کتب درسی
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