باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر برای کم کردن فشار انتقادها در پی طولانی شدن جنگ و بسته شدن تنگه هرمز مدعی شد که ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

او در برنامه «تروث سوشال» ادعا کرد: «هدف شماره یک این است و همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه، به هیچ شکلی یا صورتی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»

پیش از این جان آساف، سناتور دموکرات از جورجیا به شدت از ترامپ به خاطر جنگ ایران انتقاد کرد و گفت که او مردم آمریکا را با دروغ به جنگ کشانده است.

در جریان یک تجمع در روز یکشنبه در آتلانتا، این سناتور دموکرات اهل جورجیا به ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ به خاطر مدیریت جنگ علیه ایران حمله لفظی کرد. آساف گفت که ترامپ «قول داد که قیمت‌ها را از روز اول کاهش دهد» و «وعده صلح داد اما به ما جنگ داد.»