سخنگوی نظامی انصارالله یمن از هدف قرار دادن یک کشتی نظامی عربستان در دریای سرخ در مقابل سواحل المخا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که این گروه یک حمله موشکی بالستیک به یک کشتی پیادهسازی (لندینگشیپ) سعودی و قایقهای اسکورت آن در دریای سرخ در مقابل سواحل المخا انجام داده است.
سریع گفت: «نیروهای مسلح یمن (انصارالله) به یک کشتی پیادهسازی سعودی و چهار ناو جنگی همراه آن در دریای سرخ در سواحل المخا حمله کردند.»
او اعلام کرد که این حمله موشکی بالستیک دقیق بوده و در نتیجه «کشتی به طور کامل سوخت، برخی از قایقها غرق شدند و بقیه نیز آتش گرفتند.»
سخنگوی نظامی انصارالله تأکید کرد که این جنبش تحرکات نیروهای سعودی را به دقت زیر نظر دارد و به حملات خود علیه آنها در خشکی و دریا ادامه خواهد داد.
منبع: تاس