حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، از اظهارات اخیر دونالد ترامپ که در آن از رژیم صهیونیستی خواسته بود حملات خود به نوار غزه را متوقف کند، استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، اعلام کرده است که این جنبش از اظهارات اخیر دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) که در آن از رژیم صهیونیستی خواسته است حملات خود به نوار غزه را متوقف کند، استقبال می‌کند. به گزارش الجزیره، قاسم افزوده است که این موضع، تأکیدی بر پایبندی ترامپ به مسیر آتش‌بس است.

سخنگوی حماس از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است که بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند تا آن را به اجرای توافقات صورت‌گرفته برای عملیاتی کردن مرحله دوم طرح ترامپ برای صلح در غزه ملزم نماید. ترامپ پیشتر در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز گفته بود که «بهتر است اسرائیلی‌ها بار دیگر به غزه حمله نکنند».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرده است که در مسئله خلع سلاح حماس پیشرفت مثبتی وجود دارد و افزوده است که «روابط خاصی» با این جنبش دارد. وی درباره انتخابات اسرائیل نیز گفت که فکر می‌کند مناسب‌تر است از انتخابات اسرائیل فاصله بگیرد، اما ممکن است از فردی حمایت کند.

منبع: الجزیره