آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد که گزارشی در مورد یک کشتی باری دریافت کرده است که در آب‌های سومالی توسط هشت فرد مسلح مورد یورش قرار گرفته و توقیف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس(UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد که گزارشی در مورد یک کشتی باری دریافت کرده است که در آب‌های سومالی، در جنوب مارئو، توسط هشت فرد مسلح به آن یورش برده و توقیف شده است.

این آژانس دریایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «افسر امنیتی شرکت یک کشتی باری گزارش داده است که توسط ۸ فرد مسلح غیرمجاز مورد یورش قرار گرفته و کنترل کشتی را در اختیار گرفته‌اند. مقامات در حال تحقیق هستند.»

علاوه بر این، UKMTO به تمام کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را در اسرع وقت گزارش دهند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دزدان دریایی سومالی ، حمله به کشتی
خبرهای مرتبط
اولین سفیر سومالی‌لند در اسرائیل منصوب شد
سازمان همکاری اسلامی: گشایش سفارت سومالی‌لند در قدس، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
انصارالله: هرگونه حضور اسرائیل در سومالی را هدف قرار می‌دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: اگر عمان مانع شود، بمباران خواهد شد
طلا با کاهش ارزش دلار گران شد
حمله پهپادی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق
الجزیره: ترامپ به دنبال سرزنش دیگران به خاطر شکست در جنگ ایران است
۱۲ سناتور آمریکایی علیه ترامپ و هگست؛ ناو لینکلن در بحران است
سناتور آمریکایی: ترامپ با دروغ آمریکا را به جنگ با ایران کشاند
ادعای ترامپ: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد
رسوایی امنیتی در لندن؛ نخست‌وزیر انگلیس فریب جاعل هویت مشاور ترامپ را خورد
حماس: برای آتش‌بس دائمی و پایان اشغال با طرح ۱۵ بندی غزه موافقت کردیم
خسارت ۴.۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای شرکت‌های هواپیمایی منطقه
آخرین اخبار
آیا مالیخولیا یک بیماری پزشکی است؟
جهش بی‌سابقه هزینه کشتیرانی در سایه بحران هرمز
هشدار سازمان ملل درباره بازگشت داعش به سوریه
معاریو: تنگه هرمز استخوانی در گلوی آمریکاست
آسیایی‌ها از دریافت نفت آرامکو از بندر ینبع سر باز زدند
ترامپ: اگر عمان مانع شود، بمباران خواهد شد
رسوایی امنیتی در لندن؛ نخست‌وزیر انگلیس فریب جاعل هویت مشاور ترامپ را خورد
ادعای ترامپ: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد
اسکای نیوز: بلر احتمالا به دیدار کوشنر با حماس پیوسته است
حمله پهپادی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق
۱۲ سناتور آمریکایی علیه ترامپ و هگست؛ ناو لینکلن در بحران است
آمادگی سازمان پیمان امنیت جمعی برای حمایت از بلاروس
بودجه دفاعی تایوان رکورد زد
کوشنر پس از دیدار با سران حماس با نتانیاهو دیدار می‌کند
انتقاد نمایندگان آمریکایی از تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش‌ها با کره جنوبی
سئول: کره جنوبی به مذاکرات با آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز ادامه می‌دهد
طلا با کاهش ارزش دلار گران شد
سناتور آمریکایی: ترامپ با دروغ آمریکا را به جنگ با ایران کشاند
زلزله ۵.۹ ریشتری بار دیگر فلورس اندونزی را لرزاند
افزایش قیمت نفت در سایه کاهش امید‌ها به مذاکرات ایران و آمریکا
الجزیره: ترامپ به دنبال سرزنش دیگران به خاطر شکست در جنگ ایران است
۷ نفر در اثر ازدحام جمعیت در معبدی در هند کشته شدند
بزرگترین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در راه است
گفتگوی وزیر خارجه قطر و سران منطقه درباره مذاکرات آمریکا و ایران
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهری در جنوب لبنان
دستور ترامپ برای کاهش رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی
خسارت ۴.۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای شرکت‌های هواپیمایی منطقه
حماس: برای آتش‌بس دائمی و پایان اشغال با طرح ۱۵ بندی غزه موافقت کردیم
نتانیاهو در تلاش برای بقای سیاسی، از تصویر رهبران مسلمان کمک گرفت
هشت کشور مسلمان مخالفت نتانیاهو با طرح ۱۵ آتش‌بس غزه را محکوم کردند