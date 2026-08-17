باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس(UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد که گزارشی در مورد یک کشتی باری دریافت کرده است که در آب‌های سومالی، در جنوب مارئو، توسط هشت فرد مسلح به آن یورش برده و توقیف شده است.

این آژانس دریایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «افسر امنیتی شرکت یک کشتی باری گزارش داده است که توسط ۸ فرد مسلح غیرمجاز مورد یورش قرار گرفته و کنترل کشتی را در اختیار گرفته‌اند. مقامات در حال تحقیق هستند.»

علاوه بر این، UKMTO به تمام کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را در اسرع وقت گزارش دهند.

منبع: رویترز