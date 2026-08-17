رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین قائد شهید در سراسر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - غلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: مراسم بزرگداشت اربعین قائد شهید، روز پنجشنبه در سراسر استان لرستان برگزار خواهد شد و مساجد استان میزبان مردم و خانواده‌های شهدا برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهید خواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: شهدا با ایثار و فداکاری، بزرگ‌ترین سرمایه خود یعنی جان خویش را در راه آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند و برگزاری آیین‌های بزرگداشت، فرصتی برای تجدید عهد با مسیر و آرمان‌های آنان است.

پاسداشت فداکاری شهید در مسیر اعتلای نظام

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با تأکید بر جایگاه شهید در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: برگزاری این مراسم، تنها یک آیین مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای قدردانی از قائد ارزشمندی است که هستی خود را برای ارتقای نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا کرد.

غلامی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است و باید تلاش شود نسل‌های جدید نیز با ابعاد مختلف فداکاری و مجاهدت شهدا آشنا شوند.

مساجد لرستان میزبان مراسم اربعین

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، مراسم اربعین قائد شهید روز پنجشنبه در مساجد سراسر استان و دیگر نقاط پیش‌بینی‌شده برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید، بر ادامه مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید خواهند کرد.

غلامی در پایان از مردم استان لرستان دعوت کرد با حضور در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شهید، بار دیگر بر حفظ و تداوم راه شهدا و ارزش‌هایی که آنان برای آن جان خود را فدا کردند، تأکید کنند.