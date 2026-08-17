۲۴۰۰ واحد در جنگ اخیر آسیب دیدند/ اجرای ۸۵ پروژه در منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر شهرابی فراهانی، شهردار منطقه ۱۴ تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ اخیر اظهار کرد: در جریان این جنگ حدود ۲۴۰۰ واحد تجاری، اداری و مسکونی در منطقه ۱۴ آسیب دیدند که حدود ۱۶۰ واحد از این تعداد تجاری و اداری و مابقی مسکونی بودند.

وی افزود: بخشی از این آسیب‌ها مربوط به مجموعه‌های نظامی و بخشی نیز مربوط به بافت شهری منطقه بود و در بازه‌ای حدود دو ماهه، از اواخر فروردین تا نیمه خرداد، وضعیت تمامی ساختمان‌های آسیب‌دیده مشخص شد.

شهرابی فراهانی ادامه داد: در برخی موارد مستقیماً عملیات تعمیرات انجام شد و در مواردی نیز براساس نظر کارشناسی، هزینه تعمیرات به مالکان پرداخت شد. برای ساختمان‌هایی که نیاز به تخریب داشتند نیز هزینه‌های مربوط پرداخت شد.

شهردار منطقه ۱۴ تهران همچنین از ارائه کارت‌های هدیه برای تأمین لوازم منزل خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: در حوزه اسکان، تعمیرات و هماهنگی‌های مربوط به بیمه خودرو و وسایل نیز اقدامات لازم انجام شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر موضوع کمک‌رسانی به واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در منطقه ۱۴ روی زمین نمانده و تقریباً در تیرماه پرونده‌های این بخش به صفر رسید؛ البته واحد‌های تجاری و اداری شرایط متفاوتی دارند و پیگیری آنها در حوزه دولت انجام می‌شود.

شهرابی فراهانی درباره ساختمان‌هایی که به طور کامل تخریب شده‌اند، گفت: مالکان این ساختمان‌ها دو سال فرصت دارند تا نسبت به دریافت پروانه و ساخت‌وساز اقدام کنند و شهرداری نیز دو طبقه تشویقی برای نوسازی در نظر گرفته است.

وی افزود: ساخت‌وساز در نهایت نیازمند اراده مالک و سازنده است و نمی‌توان مالک را به اجبار وارد فرآیند ساخت کرد، اما شهرداری مشوق‌های لازم را برای تسریع در نوسازی ارائه می‌کند.

شهردار منطقه ۱۴ تهران درباره وضعیت بازار گل شهید محلاتی نیز اظهار کرد: راه‌حل اصلی مشکل این بازار، تخریب و نوسازی کامل آن است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که موضوع مالکیت و وضعیت هیئت‌مدیره بازار تعیین تکلیف نشود، شهرداری نمی‌تواند پروانه تخریب و نوسازی صادر کند. بازار گل دارای رأی ماده ۱۰۰ است، اما این رأی به دلیل مسائل اجتماعی، اشتغال و موضوعات دیگر اجرایی نشده است.

شهرابی فراهانی گفت: تیم‌های HSE شهرداری با همراهی آتش‌نشانی و مدیریت بحران به صورت دوره‌ای از بازار بازدید می‌کنند و در مواردی نیز این بازدید‌ها با حضور دادستان انجام می‌شود. درباره وضعیت غرفه‌ها، کپسول‌های آتش‌نشانی، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و مسیر‌های خروج نیز اخطار‌های لازم صادر و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های منطقه برای افزایش ظرفیت پارکینگ گفت: یکی از بهترین گزینه‌ها برای تأمین پارکینگ شهری، احداث پارکینگ‌های طبقاتی است و در ابتدای دوره مدیریت شهری فعلی نیز پارکینگ امیرکبیر در محدوده ۱۷ شهریور افتتاح شد.

شهردار منطقه ۱۴ از احداث یک پارکینگ عمومی جدید در محدوده مترو آهنگ خبر داد و افزود: زمین بزرگی که در اختیار کارگاه ساخت مترو بود آزادسازی شده و در جنوب محلاتی و تقاطع محلی قرار دارد. مطالعات اجرایی این پروژه انجام شده و مصوبات بالادستی نیز اخذ شده است.

وی گفت: در این محل احداث پارکینگی با ظرفیت حدود هزار واحد پیش‌بینی شده که امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکل پارک خودرو در جنوب شرق تهران برطرف شود. در صورت پیشرفت مناسب، تلاش می‌کنیم این پروژه در بازه زمانی حدود ۹ ماهه به نتیجه برسد.

شهرابی فراهانی با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر باعث شد نگاه شهرداری تهران به مدیریت بحران تغییر کند؛ پیش از این عمده برنامه‌ریزی‌ها برای حوادثی مانند سیل و زلزله بود، اما مدیریت شرایط جنگی متفاوت است.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، ستاد اضطرار منطقه را تشکیل دادیم و تمام نهاد‌های دخیل در مدیریت بحران را عضو این ستاد کردیم تا در صورت وقوع حادثه، وظایف و امکانات هر مجموعه از قبل مشخص باشد.

شهردار منطقه ۱۴ ادامه داد: در نخستین ساعات پس از وقوع حملات، مجموعه مدیریت منطقه، بسیج، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط پای کار آمدند و در کمتر از ۲۴ ساعت آمادگی لازم ایجاد شد.

شهرابی فراهانی درباره طرح «من شهردارم» نیز اظهار کرد: تلاش ما این بود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه هر منطقه به این طرح اختصاص یابد؛ با این وجود از مجموع دو هزار میلیارد تومان بودجه منطقه در سال جاری، ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های «من شهردارم» اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی معابر گفت: طی دو سال اخیر ۱۱۰ کیلومتر نهرسازی در منطقه اجرا شده که بر رعایت بهداشت و نظافت معابر تأثیرگذار بوده است.

شهردار منطقه ۱۴ همچنین از احداث دو مجموعه چمن مصنوعی و چند پروژه ورزشی در منطقه خبر داد و گفت: یکی از گلایه‌های شهروندان در ابتدای حضور من در منطقه، وجود جانوران موذی در سطح معابر بود که با اجرای نهر‌ها این موضوع مدیریت شد.

شهرابی فراهانی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ پروژه در منطقه در حال احداث یا در آستانه آغاز عملیات است، گفت: یک سرای محله، سوله ورزشی چندمنظوره، چهار مخزن ذخیره آب، چهار زمین چمن، دو بازار میوه و تره‌بار، مرکز معاینه فنی، آتش‌نشانی قصر فیروزه، نیروگاه خورشیدی، تصفیه‌خانه ابوذر و تکمیل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های بسیج و محلاتی از جمله این پروژه‌هاست.

وی افزود: پیمانکار مجدداً عملیات خود را در بزرگراه بسیج ـ محلاتی آغاز کرده و افتتاح این پروژه در کاهش ترافیک ورودی‌ها و خروجی‌های شرق تهران بسیار اثرگذار خواهد بود.

شهردار منطقه ۱۴ تصریح کرد: برنامه ما این است که در سال ۱۴۰۵ پروژه‌هایی به ارزش سه همت اجرایی کنیم که با احتساب پروژه‌های فرامنطقه‌ای این رقم افزایش خواهد یافت.

شهرابی فراهانی با اشاره به وضعیت پل‌های عابر پیاده منطقه گفت: ۳۷ پل عابر در معابر منطقه وجود دارد که براساس برآورد‌ها ۱۶ پل ناایمن هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶ پل جدید در منطقه در دست احداث است که سه پل در مرحله نصب قرار دارد و ۱۳ پل دیگر نیز به تدریج نصب خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۴ تهران درباره طرح تعریض پهنه خاوران نیز اظهار کرد: بسیاری از مجموعه‌های این پهنه گاراژ هستند و این محدوده شکل مناسبی به عنوان یک خیابان در تهران ندارد.

وی افزود: پهنه این خیابان تغییر کرده و دو هکتار از آن به کاربری تجاری و خدماتی اختصاص یافته است. برخی مجموعه‌ها مسائل داخلی دارند، اما تغییر پهنه پس از سال‌ها را می‌توان یک خبر خوب برای این محدوده دانست.

شهرابی فراهانی با اشاره به وضعیت کارخانه فیلکو گفت: مالکیت ساختمان این کارخانه با بانک پارسیان است و پروژه نیمه‌کاره رها شده بود. پیگیری‌های زیادی برای فعال شدن مجدد پروژه انجام داده‌ایم و در حال رایزنی برای رفع مشکلات آن با همکاری مالک هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در تهران پروژه‌های رهاشده زیادی وجود دارد و از آنجا که شهرداری از لحاظ حقوقی نمی‌تواند در برخی از این پروژه‌ها ورود مستقیم داشته باشد، طرح‌ها نیمه‌کاره باقی می‌مانند.

شهردار منطقه ۱۴ افزود: پروژه میدان ۱۷ شهریور نیز یکی از همین طرح‌ها بود که به گود پرخطر تبدیل شده بود و با پیگیری‌های انجام‌شده مشکل آن برطرف شد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های عمرانی در جریان جنگ اخیر گفت: در اوج جنگ، آزادراه شهید شوشتری و ایستگاه مترو تختی به عنوان پروژه‌های فرامنطقه‌ای در منطقه ۱۴ به بهره‌برداری رسیدند.

شهرابی فراهانی درباره تأثیر آزادراه شهید شوشتری بر ترافیک محدوده نیز گفت: این پروژه معارض‌هایی داشت که برای رفع آنها پیشنهاد تملک ارائه شد و این تملک‌ها انجام گرفت. همچنین مقرر شد ورودی فاز یک از میدان فدک اجرایی شود تا امکان بهره‌برداری از پروژه فراهم شود.