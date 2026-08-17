دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که تعداد خانواده‌های آواره به ۵۰۹ هزار و ۳۹۳ خانواده (بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر) رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرده است که مجموع خانواده‌های آواره در این منطقه به ۵۰۹ هزار و ۳۹۳ خانواده رسیده که در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود. بر اساس این گزارش، یک میلیون و ۲۷ هزار و ۳۹۶ نفر از آوارگان در مراکز اسکان حضور دارند و یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۶۶ نفر نیز خارج از این مراکز زندگی می‌کنند.

از مجموع خانواده‌های آواره، ۱۹۶ هزار و ۲۸۷ خانواده (۸۶۷ هزار و ۲۲۸ نفر) در چادر‌های ابتدایی، فرسوده و کاملاً مستهلک زندگی می‌کنند که دیگر برای زندگی انسانی مناسب نیستند و نیاز فوری به تعویض دارند. دفتر اطلاع‌رسانی با نزدیک شدن فصل زمستان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی هشدار داده و اعلام کرده است که در این چادر‌های فرسوده، گروه‌های بسیار آسیب‌پذیری زندگی می‌کنند که شامل ۴۶ هزار و ۱۴ سالمند، ۲۳ هزار و ۵۸۴ زن بیوه، ۵۹ هزار و ۷۹۵ کودک یتیم و ۱۵ هزار و ۶۸۷ فرد دارای معلولیت می‌شوند. همچنین بیش از نیم میلیون کودک در این شرایط، به دلیل نبود وسایل گرمایشی و سرپناه امن، با خطر مرگ و ابتلا به بیماری‌های عفونی مواجه هستند.

این نهاد از جامعه بین‌المللی خواسته است که فشار قاطع و فوری برای شکستن محدودیت‌های تحمیلی رژیم صهیونیستی اعمال کند تا امکان ورود فوری واحد‌های اسکان موقت (کانکس)، مواد عایق و چادر‌های مقاوم در برابر شرایط جوی بدون هیچ قید و شرطی فراهم شود. همچنین تأکید شده است که در توزیع امکانات اسکان، خانواده‌های با سرپرستی زنان، زنان باردار و شیرده، کودکان، سالمندان و بیماران در اولویت قرار گیرند. این دفتر از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و نهاد‌های کمک‌کننده نیز خواسته است که برنامه‌های اسکان، آواربرداری، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های فاضلاب را در صدر اولویت‌های تأمین مالی خود قرار دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: غزه ، آوارگان فلسطینی
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