برداشت طلای سیاه لرستان آغاز شد؛ انجیر سیاه ۷ همت برای استان درآمد دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به آغاز برداشت انجیر سیاه در استان اظهار کرد: برداشت این محصول هر ساله از نیمه مردادماه آغاز میشود و تا پایان آبانماه ادامه دارد.
وی افزود: انجیر سیاه لرستان از سطح حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغهای شهرستانهای پلدختر و معمولان برداشت میشود و این مناطق به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید انجیر سیاه در کشور شناخته میشوند.
تولید ۴۵ هزار تن انجیر سیاه در لرستان
رئیس جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه استان در تولید انجیر سیاه جایگاه نخست کشور را دارد، گفت: سالانه حدود ۴۵ هزار تن انجیر سیاه در لرستان تولید میشود و حدود ۹۰ درصد تولید انجیر سیاه کشور متعلق به این استان است
این میزان تولید، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و کشاورزی لرستان ایجاد کرده و میتواند با برنامهریزی مناسب، به یکی از محورهای مهم صادرات محصولات کشاورزی استان تبدیل شود.
انجیر سیاه؛ محصولی با ارزش ۷ همتی
صیادی ارزش اقتصادی برداشت سالانه انجیر سیاه را برای استان حدود ۷ همت اعلام کرد و گفت: این محصول علاوه بر ایجاد درآمد برای باغداران، نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی مناطق جنوبی استان دارد.
وی تأکید کرد: تکمیل زنجیره تولید، فرآوری، بستهبندی و بازاریابی انجیر سیاه میتواند زمینه حضور قدرتمندتر این محصول را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کند و ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان و استان به همراه داشته باشد.
مزیت لرستان در بازار انجیر سیاه
رئیس جهاد کشاورزی لرستان یکی از مزیتهای مهم انجیر سیاه استان را زمان برداشت آن عنوان کرد و گفت: انجیر سیاه لرستان نسبت به محصول تولیدی ترکیه حدود یک ماه زودتر به مرحله برداشت میرسد که این موضوع میتواند یک مزیت مهم برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی باشد.
استفاده از این مزیت زمانی، در کنار کیفیت محصول و حجم بالای تولید، میتواند فرصت مناسبی برای توسعه صادرات انجیر سیاه لرستان ایجاد کند.
اشتغال ۵ هزار نفر در باغهای پلدختر و معمولان
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر نیز با اشاره به ظرفیت بالای شهرستانهای پلدختر و معمولان در تولید انجیر سیاه اظهار کرد: این دو منطقه با حدود ۲ هزار و ۴۵۰ هکتار سطح زیرکشت، بزرگترین محدوده پرورش انجیر سیاه را در استان به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: فعالیت در باغهای انجیر سیاه و زنجیره مرتبط با تولید این محصول، زمینه اشتغال حدود ۵ هزار نفر را فراهم کرده است.
به گفته مسئولان جهاد کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد واحدهای فرآوری و بستهبندی و تقویت بازارهای صادراتی میتواند علاوه بر افزایش درآمد باغداران، اشتغال موجود در این بخش را نیز افزایش دهد.
با آغاز برداشت انجیر سیاه از باغهای پلدختر و معمولان، بار دیگر ظرفیت یکی از محصولات شاخص کشاورزی لرستان خودنمایی کرده است؛ محصولی که از یک سو بخش قابل توجهی از تولید کشور را تأمین میکند و از سوی دیگر، با تکمیل زنجیره ارزش و ورود جدیتر به بازارهای صادراتی، میتواند به یکی از پایههای مهم اقتصاد کشاورزی استان تبدیل شود.