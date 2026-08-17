تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در سومین دیدار خود از رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال به مصاف چین خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۸:۳۰ (به وقت ایران) در ورزشگاه ویر سوارکار شهر احمدآباد هند، در سومین دیدار خود از گروه C رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال به مصاف چین خواهد رفت.

هر دو تیم در دو دیدار قبلی خود مقابل قطر و سریلانکا به پیروزی رسیده‌اند و با دو برد در صدر جدول گروه C قرار دارند. تیم پیروز این دیدار به‌عنوان صدرنشین گروه به‌طور مستقیم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد شد و تیم بازنده برای صعود به این مرحله باید در دیدار پلی‌آف به مصاف تیم سوم گروه D برود.

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال در رده سنی جوانان در جایگاه بیست‌وهشتم جهان قرار دارد و چین در رده بیستم این رده‌بندی ایستاده است.

ایران و چین پیش از این سه بار در رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که سهم چین دو پیروزی و سهم ایران یک پیروزی بوده است.

برچسب ها: بسکتبال ، بسکتبال کاپ آسیا
خبرهای مرتبط
صعود دختران ایران به دیدار نهایی لیگ ملت‌های بسکتبال ۳به۳ آسیا
علی‌نژاد: بسکتبال سه‌نفره بانوان می‌تواند مسیر موفقیت ورزش‌های تیمی را هموار کند
حضور تیم ملی دختران بسکتبال در فینال ملت‌های آسیا
بازی‌های آسیایی ناگویا/ حریفان بسکتبالیست های ایرانی مشخص شدند
تیم بسکتبال ۳ به ۳ دختران ایران سوم آسیا شد
اعلام آمادگی مهگل/ لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید ۱۲ تیمی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مندس از دست دادن با نیمار خودداری کرد! + فیلم
دانیال ایری رسماً پرسپولیسی شد
۴ میلیون دلار گمشده استقلال/ پول هست، ردپایش نیست!
رونالدو: این احتمالاً آخرین فصل فوتبالم است
ما به اتاق درب مدیرعامل پرسپولیس لگد نزدیم/ خلیلی در حد و اندازه سرپرستی نیست
باشگاه پرسپولیس: شایعه جدایی اورونوف صحت ندارد
لانس ۱ - ۰ پاری‌‌سن‌ژرمن/ قهرمان اروپا دستش به سوپرجام فرانسه نرسید + فیلم
مربی کروات استقلال در راه تهران
فیروز کریمی: تعصبم به استقلال سر جایش؛ قهرمان نشده که قهرمان اعلامش کنیم!
سید صالحی: بازی های پرگلی در هفته اول لیگ شاهد بودیم/ تیم ها هنوز به آمادگی کامل نرسیدند
آخرین اخبار
بازهم دیدار با رقیب همیشگی/ دیدار دوستانه ایران و ازبکستان تایید شد
مصاف ایران و چین برای صدرنشینی گروه C کاپ آسیا زیر ۱۸ سال
استقلال و یک نگرانی جدی؛ جانشین مطمئن برای همه پست‌ها وجود دارد؟
فشردگی مسابقات؛ چالش جدید بختیاری‌زاده در استقلال
بازگشت مهاجم خارجی استقلال منتفی شد؟
رسمی؛ بوسکتس به بارسلونا بازگشت
رسمی؛ دانیال ایری پرسپولیسی شد
شمسی پور راهی مرحله یک چهارم نهایی شد/ علیخانی، محمدیان و محمدی در انتظار شانس مجدد
فیروز کریمی: تعصبم به استقلال سر جایش؛ قهرمان نشده که قهرمان اعلامش کنیم!
علی نژاد: انتظار داریم ورزشکاران با حداکثر توان به مصاف حریفان بروند
امیرحسین نعمت زاده راهی دیدار رده بندی شد
پیام تسلیت حدادی به مدیرعامل تراکتور
۴ میلیون دلار گمشده استقلال/ پول هست، ردپایش نیست!
مربی کروات استقلال در راه تهران
دنیامالی از طرح بازسازی سوارکاری نوروزآباد رونمایی کرد
رونالدو: این احتمالاً آخرین فصل فوتبالم است
نشست هم‌افزایی برای ترویج فعالیت بدنی و سلامت جامعه
قضاوت داوران ایرانی در بازی های آسیایی ناگویا
حضور پررنگ ۱۰ بانوی روئینگ‌کار ایران در ناگویا
مندس از دست دادن با نیمار خودداری کرد! + فیلم
دانیال ایری رسماً پرسپولیسی شد
ورود تیم ملی والیبال زنان به تیانجین
تیم ملی کشتی آزاد جوانان راهی کشور اسلواکی شد
مرحله نهم اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت‌بُرد در پارک آب و آتش
نایب‌قهرمانی ایران در مسابقات کشتی پهلوانی آنکارا
آرای جدید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال صادر شد
سید صالحی: بازی های پرگلی در هفته اول لیگ شاهد بودیم/ تیم ها هنوز به آمادگی کامل نرسیدند
فاصله نفرات اصلی با نفرات دوم تکواندو باید کم شود
ما به اتاق درب مدیرعامل پرسپولیس لگد نزدیم/ خلیلی در حد و اندازه سرپرستی نیست
باشگاه پرسپولیس: شایعه جدایی اورونوف صحت ندارد