باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۸:۳۰ (به وقت ایران) در ورزشگاه ویر سوارکار شهر احمدآباد هند، در سومین دیدار خود از گروه C رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال به مصاف چین خواهد رفت.

هر دو تیم در دو دیدار قبلی خود مقابل قطر و سریلانکا به پیروزی رسیده‌اند و با دو برد در صدر جدول گروه C قرار دارند. تیم پیروز این دیدار به‌عنوان صدرنشین گروه به‌طور مستقیم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد شد و تیم بازنده برای صعود به این مرحله باید در دیدار پلی‌آف به مصاف تیم سوم گروه D برود.

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال در رده سنی جوانان در جایگاه بیست‌وهشتم جهان قرار دارد و چین در رده بیستم این رده‌بندی ایستاده است.

ایران و چین پیش از این سه بار در رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که سهم چین دو پیروزی و سهم ایران یک پیروزی بوده است.