فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری سارقان طلا و جواهرات در این شهرستان خبر داد؛ متهمان برای اجرای نقشه سرقت با پوشش زنانه وارد محل شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری افرادی خبر داد که با ورود به محل موردنظر، اقدام به سرقت طلا و جواهرات کرده بودند.
سرهنگ مهدویکیا در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت جواهرات، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسیهای لازم موفق شدند سارقان را شناسایی و دستگیر کنند. بررسیهای اولیه نشان میدهد متهمان برای ورود به محل، از پوشش زنانه استفاده کرده بودند تا هویت و ظاهر واقعی خود را پنهان کرده و زمینه اجرای نقشه سرقت را فراهم کنند
فرمانده انتظامی بروجرد با تأکید بر اهمیت هوشیاری شهروندان در برابر شیوههای مختلف سرقت، از مردم خواست در رفتوآمدها و برقراری ارتباط با افراد ناشناس دقت بیشتری داشته باشند و از اعتماد بیجا به افراد غریبه خودداری کنند.
سرهنگ مهدویکیا همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در نگهداری طلا، جواهرات و سایر اموال باارزش تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری و هوشیاری مردم میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و شناسایی سریع مجرمان داشته باشد.