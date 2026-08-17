فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری سارقان طلا و جواهرات در این شهرستان خبر داد؛ متهمان برای اجرای نقشه سرقت با پوشش زنانه وارد محل شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری افرادی خبر داد که با ورود به محل موردنظر، اقدام به سرقت طلا و جواهرات کرده بودند.

سرهنگ مهدوی‌کیا در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت جواهرات، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های لازم موفق شدند سارقان را شناسایی و دستگیر کنند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان برای ورود به محل، از پوشش زنانه استفاده کرده بودند تا هویت و ظاهر واقعی خود را پنهان کرده و زمینه اجرای نقشه سرقت را فراهم کنند

فرمانده انتظامی بروجرد با تأکید بر اهمیت هوشیاری شهروندان در برابر شیوه‌های مختلف سرقت، از مردم خواست در رفت‌وآمدها و برقراری ارتباط با افراد ناشناس دقت بیشتری داشته باشند و از اعتماد بی‌جا به افراد غریبه خودداری کنند.

سرهنگ مهدوی‌کیا همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در نگهداری طلا، جواهرات و سایر اموال باارزش تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری و هوشیاری مردم می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و شناسایی سریع مجرمان داشته باشد.

 

 

برچسب ها: پلیس ، لرستان
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان قدرت نمایی پارک مسکن مهر بروجرد
دستگیری جاعل اسناد در بروجرد
کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خاموشی‌های پرهزینه در لرستان؛ از گرمازدگی تا نگرانی بیماران
«خانه‌های امید» در لرستان؛ گامی تازه برای خانه‌دار شدن کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی
رقابت ۳۳ هزار داوطلب لرستانی در آزمون سراسری
دستگیری سارقان طلا و جواهرات در بروجرد
برداشت طلای سیاه لرستان آغاز شد؛ انجیر سیاه ۷ همت برای استان درآمد دارد
آخرین اخبار
برداشت طلای سیاه لرستان آغاز شد؛ انجیر سیاه ۷ همت برای استان درآمد دارد
دستگیری سارقان طلا و جواهرات در بروجرد
رقابت ۳۳ هزار داوطلب لرستانی در آزمون سراسری
«خانه‌های امید» در لرستان؛ گامی تازه برای خانه‌دار شدن کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی
خاموشی‌های پرهزینه در لرستان؛ از گرمازدگی تا نگرانی بیماران
دریاچه گهر؛ تلاقی طبیعت بکر و حیات وحش در قلب اشترانکوه
۴ کافه الیگودرز به دلیل هنجارشکنی پلمب شدند
خرید ۳۲۰ هزار تن گندم مازاد کشاورزان در لرستان
بیمه رایگان ۲۰ محصول استراتژیک کشاورزی در لرستان؛ کشاورزان بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند