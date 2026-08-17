شاخص کیفیت هوا در شهر‌های قم و جعفریه به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح، دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه شاخص کیفیت هوا در شهر‌های قم و جعفریه به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) در شرایط ناسالم است.

هوای شهر کهک هم به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد؛ لذا توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: وضعیت جوی قم ، آلودگی هوا
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