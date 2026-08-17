باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، محمد ولدخانی، در مراسم سالگرد تأسیس این نهاد، در سالن اجتماعات معاونت آموزشی این سازمان، بر ضرورت تبدیل چالشها به فرصت تأکید کرد و گفت که جهاد دانشگاهی همواره با موانعی روبهرو بوده که گاه عملکرد آن را تحتتأثیر قرار داده است.
وی، افزود: در این مسیر، تلاش کردهایم با اتکا به سرمایه انسانی کارآمد، به سمت یکپارچگی فکری حرکت کنیم. سیاست شورای سازمان بر توانمندسازی کارکنان استوار است تا این توانمندیها جهتدهی شده و به افزایش بهرهوری سازمانی بینجامد.
بهرهوری سازمانی تنها در افزایش درآمد مالی خلاصه نمیشود
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، بهرهوری را تنها در افزایش درآمد مالی خلاصه نکرد و بر تمرکز بر سرمایه انسانی ارزشآفرین تأکید کرد و تفاوت آن با مفهوم سنتی منابع انسانی را یادآور شد.
ولدخانی، در ادامه با اشاره به برخی نارضایتیها، بر حاکمیت خرد جمعی در اداره سازمان تأکید کرد و ارائه راهکار برای مشکلات و اتخاذ رویکردی مشارکتی را خواستار شد.
وی، همچنین از ایجاد ظرفیت برای همکاری مجدد با بازنشستگان، در صورت نیاز سازمان، خبر داد.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در بخش دیگری از سخنانش، قطع فعالیتهای جهاد در دانشکدههای دانشگاه تهران را آفتی برای توسعه سازمانی دانست و بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود این دانشکدهها تأکید کرد.
ولدخانی، پروژه «ایرانشناخت» را گامی ارزشمند در جهت معرفی توانمندیهای علمی، فرهنگی و پژوهشی ایران برشمرد.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با اشاره به فعالیتهای مستمر گروههای پژوهشی در دوران جنگ تحمیلی، بر تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرد و از تمدید مجوزهای آموزشهای ضمن خدمت و تسویه بدهیهای صندوق مالی سازمان خبر داد.
وی، با تأکید بر جایگاه دانش و آگاهی در سازمان، یادآور شد: ما سازمانی درآمدزا هستیم و کارکنان باید از قدرت تشخیص بالایی برخوردار باشند؛ هوش مصنوعی نیز میتواند در این مسیر یاریرسان باشد.
برگزاری چهاردهمین تندیس و مرحله استانی چهاردهمین دوره مناظره دانشجویی از برنامههای فرهنگی ۱۴۰۴
در ادامه حسین آشوری، معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با اشاره به برگزاری چندین برنامه فرهنگی و بعضاً ملی در سالی که گذشت، گفت: برگزاری چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران و مرحله استانی چهاردهمین دوره مناظره دانشجویان و مشارکت در برپایی نمایشگاه همایش ملی مسئولیت اجتماعی از جمله این فعالیتها بوده است.
وی، با اشاره به بروز برخی رخدادها در سطح ملی و در پی آن عدم حضور دانشجویان و تعطیلات مکرر دانشگاهها، افزود: همزمان با بازنشست شدن برخی همکاران برای تکمیل ساختار اجرایی نیروهایی جذب شدند و با صرف وقت و پیگیری جایگاه از دست رفته معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در دفتر مرکزی مجدداً احیا شد.
معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با بیان اینکه هماکنون معاونت فرهنگی این سازمان به ثبات و پایداری به لحاظ اداری و ساختار سازمانی رسیده است، تصریح کرد: با راهاندازی شورای معاونت فرهنگی و برگزاری چندین جلسه برنامههای فرهنگی امسال مصوب شد. در عین حال جهاد دانشگاهی ۴ دانشکده اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی و الهیات هم در سال گذشته راهاندازی شد.
پروژه ایرانشناخت یک طرح علمی فرهنگی و پژوهشی است
آشوری، ادامه داد: پروژه ایرانشناخت یک طرح علمی فرهنگی و پژوهشی است که بر مبنای شناخت ایران استوار است این پروژه در سطح بینالمللی هم فعال خواهد بود با توجه به اینکه ۳ کشور فارسی زبان افغانستان، تاجیکستان و ایران وجود دارد و حوزه تمدنی ایران از بینالنهرین تا ماوراء النهر است و با دو کشور پاکستان و هند موافقتهایی برای مشارکت داشتهایم.
وی، تصریح کرد: ۳۰ دانشگاه در منطقه کرسی زبان فارسی و ایرانشناسی دارند که با همه آنها در حال رایزنی هستیم. جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد هم همایش ملی اقتصاد قرضالحسنه را برگزار میکند و امسال شاهد برگزاری پانزدهمین دوره تندیس فداکاری هم خواهیم بود.
معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، یادآور شد: مهم آن است که معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران بتواند در این شرایط جایگاه واقعی خود را اثبات کند شاید این سازمان از دید بیرونی نقاط قوت بسیاری دارد، اما مااز درون شاهد ضعفهایی هستیم که باید برطرف شود.
آشوری، یادآور شد: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران طبق روال چندین سال گذشته با اختلاف جزو انتشارات برتر محسوب شد که امسال هم با رشد تصاعدی و شیب تندی روند صعودی خود را طی میکند.