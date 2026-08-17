به گفته نماینده سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری در قم، ۶۵ درصد داوطلبان استان را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان -عباس حبیب‌زاده، نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری در قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: امسال ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب در استان قم در آزمون سراسری شرکت می‌کنند که ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر آنها زن و پنج هزار و ۹۰۰ نفر مرد هستند.

وی ادامه داد: آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه در دانشگاه‌های قم، مفید، شهاب دانش، آزاد اسلامی و پیام نور برگزار می‌شود.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری در قم بیان کرد: آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مردادماه فقط در دانشگاه قم برگزار خواهد شد.

حبیب‌زاده افزود: آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح جمعه ۳۰ مردادماه در همه حوزه‌های آزمون استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان در استان قم گفت: نسبت شرکت داوطلبان در استان قم همانند نسبت کشوری ۶۵ به ۳۵ درصد است که ۶۵ درصد داوطلبان را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

حبیب‌زاده همچنین با اشاره به تمهیدات لازم برای رفع نقص کارت داوطلبان گفت: داوطلبان در صورت مشاهده نقص احتمالی می‌توانند دفترچه رفع نقص را از مقابل درب اصلی دانشگاه قم دریافت کنند.

برچسب ها: کنکور سراسری ، اخبار دانشگاهی
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