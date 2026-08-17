تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در ماه مهر در دیداری دوستانه به مصاف هم می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سایت چمپیونات ازبکستان اعلام کرد تیمهای ملی فوتبال ازبکستان و ایران روز ۲۴ سپتامبر (دوم مهر) در دیداری دوستانه در تاشکند به مصاف هم میروند.
ایران در بازی بعدی خود ۲۹ سپتامبر (۷ مهر ) در شهر کازان به مصاف روسیه می رود.
ازبکها شش روز بعد، یعنی ۳۰ سپتامبر، مقابل آرژانتین در چین به میدان میروند. آنها همچنین در ادامه بازیهای دوستانه خود ۶ اکتبر میهمان کره جنوبی خواهند بود.
ایران و ازبکستان از سال ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ هفت مرتبه برابر یکدیگر قرار گرفتند و در بسیاری از مسابقات مقدماتی جام جهانی، کافا و دوستانه به مصاف هم رفتهاند.
نکته جالب توجه اینکه ازبکستان از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ در هفت مسابقه متوالی مغلوب ایران شد و پس از آن، این تیم در شش دیدار پیاپی شکستی را متحمل نشده است.