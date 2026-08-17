باشگاه خبرنگاران جوان - لری سنگر، از بنیانگذاران ویکیپدیا، از نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در ویرایش محتوای این دانشنامه سخن گفته است؛ پیش از این نیز رویترز از دستکاری اطلاعات مربوط به شمار قربانیان حمله آمریکا به عراق خبر داده بود و ردپای رایانههایی با آیپی مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا را در این ویرایشها بررسی کرده بود. دامنه خرابکاریهای ویرایشی در ویکیپدیا از تغییرات طنزآمیز نام افراد و مکانها تا مداخلات هدفمند سیاسی و امنیتی گسترده است؛ زیرا هر کاربر میتواند از هر نقطه جهان بخشی از محتوای این دانشنامه را تغییر دهد یا حذف کند و همین ساختار، امکان سوءاستفاده از فرایند ویرایش را افزایش میدهد.
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