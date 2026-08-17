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ردپای نهاد‌های امنیتی و صهیونیستی در ویرایش اطلاعات ویکی پدیا + فیلم

ویکی‌پدیا که یکی از نخستین نتایج جست‌وجوی کاربران در بسیاری از موضوعات است، به‌دلیل سازوکار ویرایش باز خود به عرصه‌ای برای منازعه بر سر روایت‌ها و حتی مداخلات سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - لری سنگر، از بنیانگذاران ویکی‌پدیا، از نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در ویرایش محتوای این دانشنامه سخن گفته است؛ پیش از این نیز رویترز از دستکاری اطلاعات مربوط به شمار قربانیان حمله آمریکا به عراق خبر داده بود و ردپای رایانه‌هایی با آی‌پی مرتبط با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را در این ویرایش‌ها بررسی کرده بود. دامنه خرابکاری‌های ویرایشی در ویکی‌پدیا از تغییرات طنزآمیز نام افراد و مکان‌ها تا مداخلات هدفمند سیاسی و امنیتی گسترده است؛ زیرا هر کاربر می‌تواند از هر نقطه جهان بخشی از محتوای این دانشنامه را تغییر دهد یا حذف کند و همین ساختار، امکان سوءاستفاده از فرایند ویرایش را افزایش می‌دهد.

 ویکی‌پدیا به‌دلیل گرایش غرب محورش و جایگاه خود در نتایج جست‌وجوی گوگل، در بسیاری از موضوعات نخستین منبعی است که کاربران با آن مواجه می‌شوند و اطلاعات آن بدون راستی‌آزمایی مستقل می‌تواند وارد چرخه خبر، پژوهش و تصمیم‌گیری شود.

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