باشگاه خبرنگاران جوان - محمدهادی سماواتی، مدیرکل استاندارد قم در گفتوگو خبری با اشاره به اهمیت نظارت بر نازلهای سوخت مایع، اظهار کرد: نازلهای جایگاههای فعال عرضه بنزین و گازوئیل در استان به صورت منظم و مستمر بازرسی و آزمون میشوند.
وی افزود: یکی از مهمترین بخشهای این آزمون، بررسی میزان حجم سوخت تحویلی از هر نازل است که با استفاده از پیمانههای استاندارد پنج، ۱۰ و ۲۰ لیتری انجام میشود و میزان خطای حجمی با حدود مجاز مورد مقایسه قرار میگیرد.
مدیرکل استاندارد قم گفت: بیشینه خطای مجاز در آزمون پیمانه پنج لیتری ۲۵ میلیلیتر، در پیمانه ۱۰ لیتری ۵۰ میلیلیتر و در پیمانه ۲۰ لیتری ۱۰۰ میلیلیتر است.
سماواتی ادامه داد: در این آزمونها علاوه بر میزان خروجی سوخت، نحوه محاسبه قیمت توسط پمپ، سامانه عملکرد قطعکن، شلنگ نازل و صفحه نمایش نیز توسط بازرسان بررسی میشود.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان بیان کرد: شهروندان با مشاهده تأیید انجام آزمون ادواری میتوانند از کنترل و بررسی عملکرد نازل اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل استاندارد قم افزود: پس از تأیید صحت عملکرد نازل، برچسب انجام آزمون ادواری روی دیسپنسر و در محل قابل مشاهده برای استفادهکنندگان نصب و گزارش آزمون نیز به جایگاه تحویل داده میشود.
سماواتی از شهروندان خواست هنگام سوختگیری به برچسب انجام آزمون ادواری روی دیسپنسر توجه کنند و در صورت مشاهده دیسپنسر فاقد برچسب، موضوع را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد استان قم اطلاع دهند.
منبع:روابط عمومی استاندارد قم