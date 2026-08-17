مدیریت شهری منطقه ۱۸ با اجرای اقدامات عمرانی فراتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، در چهارمین مرحله از طرح «۳۶۰ درجه» موفق به کسب رتبه نخست در میان مناطق ۲۲گانه پایتخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، بر اساس برنامه زمان‌بندی ابلاغ‌شده از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مقرر شده بود در جریان اجرای این طرح، ۵ هزار نقطه در محلات منطقه شناسایی و عملیات عمرانی شامل لکه‌گیری و روکش آسفالت، هموارسازی نوار‌های حفاری، مرمت دریچه‌ها و درزگیری معابر در آنها اجرا شود.

برپایه این گزارش، با گذشت تنها پنج ماه از آغاز اجرای طرح، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۸ با شناسایی و پوشش ۷ هزار نقطه نیازمند عملیات عمرانی، عملکردی فراتر از برنامه پیش‌بینی‌شده به ثبت رساند.

این میزان عملکرد، علاوه بر تحقق کامل برنامه ابلاغی، نشان‌دهنده افزایش ۴۰ درصدی پوشش عملیات نسبت به هدف تعیین‌شده است؛ موضوعی که موجب شد منطقه ۱۸ در ارزیابی اولیه چهارمین مرحله طرح ۳۶۰ درجه، از نظر شاخص‌های کمی و کیفی، رتبه نخست مناطق ۲۲گانه شهر تهران را به خود اختصاص دهد.

اجرای گسترده عملیات نگهداشت و بهسازی معابر در محلات، با هدف ارتقای کیفیت معابر، افزایش ایمنی تردد و بهبود سیمای شهری، همچنان در دستور کار مدیریت شهری منطقه ۱۸ قرار دارد.

برچسب ها: شهرداری ، بهسازی معابر
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