باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در دیدار دکتر نادر یاراحمدی، معاون وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اشاره به حضور میلیونها تبعه خارجی در کشور، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه و چندبعدی موضوع مهاجران، توجه به حقوق و کرامت انسانی آنان و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل امور تأکید کرد.
نادر یاراحمدی، معاون وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، به اتفاق جمعی از همکاران خود در استان فارس با آیتالله دژکام دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله دژکام در این دیدار ضمن خوشآمدگویی به معاون وزیر کشور و هیئت همراه، اظهار کرد: به واسطه آنکه ۴۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان امور بودهام، عرض میکنم حجم کارها آنقدر زیاد است که گاهی خودمان هم باورمان نمیشود در نظامی که تازه شکل گرفته، اینهمه کار باید انجام شود.
او با اشاره به حوزه فعالیت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: بر اساس آماری که در اخبار شنیدم، نزدیک به ۶ میلیون غیرایرانی در کشور حضور دارند. البته ذهن ما بیشتر متوجه افغانستان است، اما عراقیها و پاکستانیها نیز کم نیستند. در قم، در سالهایی که تازه صدام برکنار شده بود، نزدیک به ۵۰ هزار عراقی حضور داشتند؛ نظیر همین وضعیت در مشهد نیز وجود داشت و خود شیراز هم جمعیت مهاجر عراقی داشته است. وقتی با این حجم از جمعیت مواجه هستیم، روشن است که یک جمعیت میلیونی باید مدیریت شود.
ضرورت نگاهی ترکیبی به مسئله اتباع
نماینده ولیفقیه در استان فارس با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد، گفت: در چنین شرایطی نوع کار ما نیز باید یک اقدام ترکیبی باشد. ما امت اسلامی و نظام اسلامی داریم و در مسائل انقلاب و نظام باید ارتباطات بسیار نزدیکتری برقرار شود.
آیتالله دژکام ادامه داد: از یک حیث دیگر، بحث امنیتی مطرح است؛ دشمن نیز تلاش میکند از این اتباع در داخل کشور سوءاستفاده کند و در این راستا کار سختتر شده است.
او با اشاره به تجربه خود در دوران مسئولیت در جهرم بیان کرد: زمانی که در جهرم امام جمعه بودم، تعداد زیادی از افغانستانیها در باغات بهعنوان کارگر مشغول بودند و بنا بود این مسئله کنترل شود، اما با این واقعیت مواجه شدیم که تقریباً اقتصاد شهر آسیب دیده است.
اداره کشور با وجود پیچیدگیهای فراوان
امام جمعه شیراز با اشاره به پیچیدگیهای موجود در مدیریت مسائل کشور اظهار کرد: مسائل بسیار پیچیده است، اما الحمدلله خداوند لطف فرموده و امور در حال حل شدن است؛ یعنی با وجود همه پیچیدگیها، ما همچنان در حال اداره کشور هستیم.
او افزود: حتی در شرایط جنگ و با وجود اینهمه شهید و از دست دادن سران و چهرهها، باز هم کار کشور پیش میرود. بسیاری از اوقات با مشکلاتی بهمراتب کمتر از این، کارها قفل میشود؛ نمونههایی مانند کشور کویت را دیدهایم که با چند موشک، همه ایرانیها را بیرون کرد و معلوم است که آنها ظرفیت مدیریت چنین قضایایی را ندارند، اما ما در همین اوضاع، کشور را مدیریت کردهایم.
حضور افغانستانیها در حمایت از قائد شهید و جبهه مقاومت
آیتالله دژکام با اشاره به حضور اتباع افغانستانی در برنامههای مرتبط با قائد شهید در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: جلساتی که افغانستانیها برای قائد شهید در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار کردند، استثنایی، بینظیر و شگفتانگیز بود و ما چنین حضوری از آنان مشاهده کردیم.
او ادامه داد: بنده به مناطقی که درگیر جنگ بود برای بازدید رفتهام و دیدهام که بچههای فاطمیون همکار ما هستند؛ یعنی ما بخشی از مرزهای خودمان را در اختیار آنان قرار دادهایم. اینها همه مهم است و باید به آنها توجه داشت.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق شیعیان افغانستان و طیف فاطمیون تصریح کرد: خصوصاً بنده نسبت به طیف فاطمیون و شیعیان افغانستانی ـ که عموماً از طایفه هزاره هستند ـ علاقهمندم که نگاه عنایت شما بزرگواران در مرکز، معطوف به حفظ و حراست از حقوق آنان و حمایت از ایشان باشد؛ بدون آنکه بخواهیم خلاف مقررات عمل کنیم، اما مقررات نیز مواردی برای تسهیل امور دارند که امیدواریم انشاءالله از همان ظرفیتها و روزنههای قانونی بهخوبی استفاده شود.
آیتالله دژکام گفت: آنان حق دارند و واقعاً مظلوماند؛ هم در کشور خودشان حقشان تضییع میشود و هم در اینسو نیازمند توجهاند.
تأکید بر حفظ کرامت انسانی اتباع
او با اشاره به مسائل مختلف اتباع در استان فارس، از جمله موضوع تحصیل و مدرسه، اظهار کرد: بنده گاهی به همکاران شما در استان زحمت میدهم؛ مثلاً در بحث تحصیل، مدرسه و سایر مسائلی که اتباع دارند. ما وضعیت کشور را درک میکنیم، اما دوست داریم از ناحیه شما عزیزان ملاحظه خوبی صورت گیرد تا آنها نیز به نوعی مورد احترام قرار گیرند و کرامت انسانیشان حفظ شود.
امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: گاهی ما حمایت را صرفاً در این میبینیم که آنها به ایران بیایند، در حالی که اگر بتوانیم حمایتهای حسابشده و هوشمندانه از آنان داشته باشیم، به نتایج مطلوبتری خواهیم رسید. یعنی به جای آنکه صرفاً آنان را در کشور خود نگه داریم و مشکلاتی ایجاد شود، باید تدابیری اندیشیده شود.
او افزود: این مسئله، مسئلهای تکمجهولی نیست؛ بلکه ابعاد مختلفی دارد و در هر مورد باید اندیشید و بهترین گزینهها را برگزید.
لزوم توجه به ابعاد جمعیتی و مهاجرت
آیتالله دژکام با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در مواجهه با بحران جمعیتی گفت: در اروپا نیز بحثی مطرح است که آنها با همین بحران جمعیتی مواجه شدهاند و برای جبران آن، به مهاجرت روی آوردند. مدتی نیز مهاجرپذیری گستردهای داشتند، اما این کار را با دقت انجام دادند؛ یعنی سعی کردند یک قشر برگزیده و نخبگان را به آنسو جذب کنند.
او ادامه داد: یکبار در دفتر مقام معظم رهبری بحث جمعیت مطرح بود و بنده عرض کردم که روی این موضوع هم فکر کنید که ممکن است ما در حوزه جمعیت، مسئله مهاجرت را هم داشته باشیم، اما همین که نام مهاجرت به میان میآید، عنصر مذهبی بسیار مهم میشود؛ زیرا ما داریم تسهیلات ایجاد میکنیم، عدهای را وارد میکنیم و در نتیجه ممکن است ترکیب جمعیتی کشور را از نظر مذهبی دچار آسیب کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان فارس افزود: این نکاتی است که خود شما بهتر از ما میدانید و امیدوارم در نهایت، با حفظ همه جهات، تدابیری اندیشیده شود.
ضرورت نظریهپردازی و اجتهادهای جدید در حکمرانی
آیتالله دژکام با تأکید بر نقش تدبیر در حل مسائل حوزه اتباع و مهاجرین گفت: حسن تدبیر شما نتیجه خواهد داد و باید این مسیر را دنبال کنیم.
او اظهار کرد: واقعیت این است که ما روزگاری الگوی مدیریت و حکمرانی را از اروپا و غرب وام گرفته بودیم، اما امروز همان الگوها برای خود آنان نیز کارآمد نیست. ما که ادعا داریم میخواهیم تمدن نوین اسلامی بنا کنیم، باید پیوسته بررسی، نظریهپردازی و اجتهادهای جدید داشته باشیم.
امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: با این حال، مطمئنیم که خداوند برکت را در کارها قرار خواهد داد.
آیتالله دژکام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روایتی از یکی از مقامات وزارت خارجه الجزایر گفت: یکی از مقامات وزارت خارجه الجزایر گفته بود زمانی که آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به الجزایر رفته بود، رئیسجمهور الجزایر از او پرسیده بود: با وضعیتی ـ تحریمها و فشار خارجی ـ که شما دارید، نباید بتوانید کشورتان را اداره کنید؛ پس چطور کشور را میگردانید و ۴۸ سال است که ایستادهاید؟
او ادامه داد: وزیر امور خارجه ما در پاسخ گفته بود: ما یک پیرمردی ـ قائد شهید ـ داریم که در دل شب دعا میکند و صبح، اتفاق دیگری رخ میدهد. آن مقام الجزایری میگوید رئیسجمهور ما گفته بود: نمیشود برای ما هم دعا کنید؟
آیتالله دژکام در پایان گفت: میخواهم عرض کنم اینکه در ادبیات دنیا و دیپلماسی، بحث دعا در دل شب مطرح میشود، خود نشان میدهد که تحول در حال رخ دادن است و آینده، انشاءالله، بسیار بهتر خواهد بود.