باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با اشاره به تدوین سند توسعه نظام اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: این سند با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تهیه و پس از تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، اکنون در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.
وی افزود: در این سند، سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انحصار یکجانبه و چندجانبه در بازار پیشبینی شده است تا همه بازیگران، از جمله استارتآپهای کوچک، فرصت رقابت عادلانه داشته باشند.
وی ادامه داد: هرگاه سهم بازار یک بازیگر از سقف مشخصی فراتر رود، ابزارهای تنظیمگری فعال شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از ایجاد انحصار انجام میشود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال همچنین حرکت از مدل فعلی تنظیمگری به سمت تنظیمگری نسل پنجم را از دیگر سیاستهای پیشبینیشده در این سند عنوان کرد.