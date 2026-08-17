باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - روح الله شهیدی‌پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد:شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، با تولید روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین و تأمین بیش از ۲۰ درصد از نیاز سوخت کشور، فراتر از یک مجتمع عظیم صنعتی، شاهرگ حیاتی امنیت انرژی و تاب‌آوری اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

وی در رابطه با روند تسویه وام ارزی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و تأثیر آن بر صورت‌های مالی اظهار کرد: بانک مرکزی در قالب طرح‌های مهر ماندگار در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ وام ۱.۲ میلیارد یورویی برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تخصیص داد.

وی افزود:این وام از مسیر بانک مرکزی، شرکت ملی نفت ایران، نیکو و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اختیار شرکت نفت ستاره قرار گرفت. بر اساس قرارداد میان شرکت ستاره و شرکت ملی پالایش و پخش، قرار نبود ستاره اقساط وام را مستقیم پرداخت کند؛ بلکه مقرر شد از محل فرآورده تحویلی به شرکت پالایش و پخش، ابتدا هزینه خوراک کسر شود و مازاد آن صرف تسویه وام ارزی نیکو و بانک مرکزی شود.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و نخستین مبلغ معادل ۳۳۰ میلیون یورو در سال ۱۳۹۹ از این محل اعمال شد. در پایان سال ۱۴۰۳ ستاره حدود ۸۳۸ میلیون یورو مازاد پرداختی داشت و در پایان سال ۱۴۰۴ مطالبه آن از شرکت پالایش و پخش به یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون یورو رسید. پس از تهاتر این مبلغ با اصل و سود وام، مانده مطالبات نیکو حدود ۲۹۱ میلیون یورو باقی مانده است؛ به این معنا که بخش عمده این وام از دفاتر پالایشگاه نفت ستاره خارج شده است.

شهیدی پور بیان کرد: برای ثبت رسمی این تهاتر، مذاکراتی با دو سهامدار اصلی یعنی تاپیکو و سرمایه‌گذاری اهداف انجام شد. شرکت پالایش و پخش اعلام می‌کرد تا زمانی که مراجع بالادستی و دولت این تهاتر را تصویب و تأیید نکنند، نمی‌تواند آن را در دفاتر خود ثبت کند، اما اصل موضوع را بر اساس قرارداد می‌پذیرفت. در نهایت توافقنامه چهارجانبه‌ای میان سهامداران اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی، تاپیکو، سرمایه‌گذاری اهداف و خود شرکت پالایش و پخش امضا شد و مقرر شد در قالب نامه‌ای به امضای دو وزیر، ثبت تهاتر در دفاتر انجام شود. از دید ستاره و سهامداران، این وام از ابتدای امسال تصفیه شده و این اقدام کاملاً قانونی است.

شهیدی پور اظهار کرد: با تأیید سازمان حسابرسی، این تهاتر برای نخستین بار پس از چهار سال به مقبول شدن صورت مالی ستاره منجر شد. در سال‌های گذشته ثبت این بدهی ارزی و هزینه‌های تسعیر ارز و استهلاک آن، سود واقعی عملیات پالایشگاه را از بین می‌برد؛ امسال با تعیین تکلیف کل وام، این بدهی از دفاتر ستاره خارج شد. این اقدام در جهت احیای حقوق سهامداران و خانواده حدوداً ۵۰ میلیون نفری تحت پوشش تأمین اجتماعی است.

شهیدی‌پور در ادامه این نشست با اشاره به مفاد قرارداد تسویه وام ارزی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد: مطابق قرارداد، شرکت نفت ستاره باید وام را با شرکت بازرگانی نفت ایران یا نیکو تسویه می‌کرد و آن نهاد نیز با بانک مرکزی. بانک مرکزی هم مبلغ را به حساب یارانه‌ها پرداخت کرده و تخلفی مرتکب نشده است.

او یادآور شد:اما قانون‌گذار در این موضوع دقت کافی نداشته است؛ چرا که نمی‌توان برای قراردادی میان دو شخص که یکی از طرف‌های آن بخش خصوصی و غیردولتی است، قانون‌گذاری کرد. خوشبختانه با همراهی دستگاه‌ها، این اتفاق بزرگ و تاریخی رقم خورد و امروز آن را اعلام می‌کنیم.

وی درباره ناترازی بنزین و نقش پالایشگاه ستاره خاطرنشان کرد: متولی سوخت و توزیع آن در کشور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و ما حداکثر توان تولید را به کار گرفته‌ایم؛ بخشی از واردات نیز انجام می‌شود. ناترازی بنزین مستقیماً بر عهده ستاره نیست، اما این شرکت نقش اساسی در تولید دارد.

او گفت:فشارها باعث شده گاهی از تعمیرات اساسی صرف‌نظر شود تا تولید متوقف یا کاهش پیدا نکند. با این حال مدیریت جدی در این زمینه وجود دارد. بنزین برای ستاره سود زیادی ندارد، اما ما به عنوان یکی از بازیگران مهم در حل مسائل کشور از جمله بنزین، سیمان، پتروشیمی و روغن نقش‌آفرینی کرده‌ایم. ساختار مجموعه به گونه‌ای است که هم جنبه غیردولتی و خصوصی دارد و هم نظارت دولت از طریق وزارت رفاه حفظ شده است. نقش ستاره در تولید بنزین از این پس کمتر نخواهد شد، بلکه بیشتر هم می‌شود و این مسئله ملی را قربانی نخواهیم کرد.

وی درباره پیش‌بینی سود ۸۰ همتی و رد این ادعا و سیاست تقسیم سود بیان کرد: روابط مالی شرکت و دولت به این صورت است که خوراک با نرخ جهانی محاسبه می‌شود و روند مشخصی دارد. امسال ۵۵ درصد سود تقسیم شد و با تسویه بدهی‌ها، چشم‌انداز مثبت است. الزامات قانونی متعددی وجود دارد؛ بر اساس ماده ۴۵ قانون، بخشی از سود باید برای طرح‌های توسعه نگهداری شود و امسال حدود ۱۹ همت ذخیره گرفته شد. در مجموع تلاش می‌کنیم فرایند تقسیم سود در سال‌های آینده بهبود یابد.

وی همچنین درباره نقطه بهینه تقسیم سود و رقابت‌پذیری خوراک گفت: باید به کارایی و توسعه فکر کنیم و سهامداران بازنشسته را در نظر بگیریم. توسعه باید انجام شود. در بحث خوراک، ما سه نوع نفت خام دریافت می‌کنیم و فرآورده‌ها با نرخ جهانی فروخته می‌شود؛ عملاً چیزی به نام خوراک دولتی یا یارانه‌ای وجود ندارد. قانون‌گذار صراحتاً گفته است سود را صددرصد تقسیم نکنید و ۴۰ درصد را برای توسعه نگه دارید. بنابراين باید تلاش کنیم این مسیر ادامه یابد.

در بخش دیگری از این نشست، درباره سهم تاپیکو از گردش مالی صنعت نفت و امکان واگذاری نیز مواردی مطرح شد که شهیدی‌پور یادآور شد موضوعات مربوط به واگذاری و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی باید از مسیرهای قانونی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

شهیدی‌پور در ادامه این نشست درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد از ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی، ۱۰ درصد از ظرفیت صنعت پالایش نفت و ۲۰ درصد از بخش بالادستی گاز تقریباً خصوصی نشده است، فرصت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد. ما از مدیران سازمان تامین اجتماعی خواسته‌ایم در صورت امکان برای خرید یا مشارکت در این بخش‌ها فشار بیاورند، زیرا به اعتقاد من این حوزه‌ها بازدهی مناسبی دارند.

وی درباره سیاست تقسیم سود خاطرنشان کرد: الگوی تقسیم سود بر اساس حفظ بخشی از منابع و سود حاصله برای اجرای طرح‌های توسعه و مخارج سرمایه‌ای است و تصمیم نهایی در صلاحیت سهامدار عمده است که حدود ۶۰ درصد سهام را در اختیار دارد. سازمان تامین اجتماعی به دلیل کاهش نسبت‌های پشتیبانی و افزایش مصارف، معمولاً به دنبال تقسیم حداکثری سود است، اما ملاحظات توسعه‌ای شرکت‌ها و افزایش سرمایه نیز در تقسیم سود لحاظ می‌شود.

مدیرعامل تاپیکو در پاسخ به پرسشی درباره عوامل رشد سود و سهم تسعیر ارز و افزایش تولید بیان کرد: افزایش تولید واقعی بوده و بخش دیگری از رشد ناشی از تسعیر ارز و مدیریت هزینه‌هاست. هزینه‌ها به دلیل تورم افزایش یافته، اما مهم‌ترین عامل بازگشت ستاره به سودآوری پس از چند سال، حل مسئله قرارداد و تسویه وام در دفاتر است. از سال ۱۳۹۹ به بعد مازاد ایجاد شده و امسال با تهاتر، محاسبات شفاف شد. در سال‌های آینده با نزدیک شدن هزینه استهلاک به صفر، سودآوری افزایش خواهد یافت.

شهیدی‌پور در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین برنامه‌های نیمه دوم سال نیز گفت: فعالیت ما چندرشته‌ای است و نمی‌توان تنها به خلیج فارس نگاه کرد. تنوع فعالیت شرکت‌ها جدی و قابل توجه است و برنامه‌ریزی‌ها بر همین اساس انجام می‌شود.