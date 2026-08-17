باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر نخستوزیری آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که چندین وزارتخانه ایالتی برلین پس از یک نفوذ امنیتی، از شبکه فناوری اطلاعات دولت جدا شدهاند و محققان در تلاش برای مهار این حادثه و تعیین دامنه آن هستند.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرد: «تحقیقات نشاندهنده یک نفوذ امنیتی در شبکه ایالت برلین است. تمام نهادهای ذیربط شبانهروز برای تأمین امنیت شبکه ایالتی در حال تلاش هستند.»
مقامات روز جمعه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانههای مسئول اقدامات اقلیمی، ساختمان و مسکن را از شبکه جدا کردند. مقامات نگفتند که آیا این ادارات همچنان به طور کامل عملیاتی هستند، آیا دادهای به سرقت رفته است یا چه کسی پشت این حمله قرار دارد.
دفتر دادستان عمومی برلین، اداره پلیس جنایی ایالتی و اداره فدرال امنیت اطلاعات (BSI) در حال بررسی این حادثه هستند.
در این بیانیه آمده است: «امنیت شبکه ایالتی در اولویت است. به دلایل تحقیقاتی، در حال حاضر نمیتوان اطلاعات بیشتری در مورد دامنه یا پیشینه این حادثه ارائه داد.»
سیستم آسیبدیده که با نام BeLa شناخته میشود، یک شبکه فیبر نوری امن و پرسرعت است که حدود ۶۰۰ مکان دولتی و عمومی را در سراسر این شهر-ایالت به هم متصل میکند. این شبکه توسط ITDZ برلین اداره میشود.
این نفوذ در بحبوحه هشدارهای مکرر در مورد تهدیدات سایبری و ترکیبی فزاینده که نهادهای عمومی، کسبوکارها و زیرساختهای حیاتی را هدف قرار میدهند، رخ میدهد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور، در ماه ژوئن گفت: «آلمان در جنگ نیست، با این حال ما هر روز هدف جنگ ترکیبی هستیم» و چنین تهدیداتی را «جنگهای سایه قرن بیستویکم» نامید.
منبع: آناتولی