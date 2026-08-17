باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنام‌جو در حاشیه جلسه کارگروه گردوغبار استان قم و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی جلسه امروز، بررسی وضعیت گرد و غبار و آلاینده‌ها در سطح استان بود.

وی افزود: طی دو سال اخیر فعالیت‌های خوبی در حوزه بیابان‌زدایی در استان آغاز شده و به‌ویژه در کانون اصلی گرد و غبار، عملیات کاشت نهال‌های مناسب برای جلوگیری از ایجاد و انتشار گرد و غبار در حال انجام است.

استاندار قم با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار هکتار از این طرح اجرایی شده است، ادامه داد: موضوع آبرسانی به این منطقه نیز به عنوان یک پروژه اساسی در حال پیگیری است و طی دو تا سه ماه آینده عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و دولتی در اجرای طرح‌های مقابله با گرد و غبار، گفت: هر دو بخش برای ورود به این حوزه استقبال و همکاری مناسبی داشته‌اند و امیدواریم با تداوم این روند، اقدامات مؤثرتری در زمینه کنترل کانون‌های گرد و غبار انجام شود.

بهنام‌جو در ادامه با اشاره به وضعیت آلودگی هوای قم گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، امسال ۴۲ روز آلوده در استان داشته‌ایم که ۲۰ روز آن مربوط به گرد و غبار و ۲۲ روز نیز مربوط به آلاینده‌های ناشی از خودرو‌ها و نیروگاه بوده است.

وی بر ضرورت تفکیک سهم منابع مختلف در ایجاد آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: مقرر شد سهم هر یک از منابع آلاینده از جمله خودرو‌های سواری، موتورسیکلت‌ها، نیروگاه، خودرو‌های فرسوده، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها به صورت دقیق مشخص شود تا بتوان بر اساس این اطلاعات برنامه‌ریزی کرد.

استاندار قم افزود: باید مشخص شود هر یک از این منابع چه میزان در آلودگی هوای استان نقش دارند تا اقدامات و برنامه‌های کنترلی بر اساس سهم واقعی هر بخش انجام شود.

فرونشست ۳۰ سانتی‌متری در جعفرآباد قم

وی یکی دیگر از محور‌های مهم جلسه را موضوع فرونشست زمین عنوان کرد و گفت: متأسفانه استان قم در این زمینه در جایگاه نامناسبی قرار دارد و در منطقه جعفرآباد حدود ۳۰ سانتی‌متر فرونشست در سال گذشته ثبت شده است که رقم قابل توجهی است.

استاندار قم با اشاره به ارائه گزارش یکی از مشاوران و کارشناسان این حوزه در جلسه افزود: بر اساس مطالعات و یافته‌های علمی، برداشت از منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین شناخته می‌شود و باید برای کنترل این موضوع در کوتاه‌مدت اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی بر ضرورت رعایت دقیق‌تر الگوی کشت در مناطق در معرض فرونشست تأکید کرد و گفت: در منطقه جعفرآباد و همچنین شهرستان ساوه، با توجه به ارتباط دشت‌های این مناطق، لازم است موضوع با استان‌های همجوار نیز هماهنگ شود و اقدامات لازم به صورت منطقه‌ای دنبال شود.

بهنام‌جو از تصمیم برای استفاده از مشاور تخصصی در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: مقرر شد مشاور مربوطه هرچه سریع‌تر انتخاب شود تا مطالعات لازم را تکمیل کند و بتوانیم بر مبنای مطالعات علمی، راهکار‌های عملی برای جلوگیری از تشدید فرونشست ارائه و اجرا کنیم.

استاندار قم خاطرنشان کرد: رعایت کامل‌تر الگوی کشت و اعمال محدودیت برای سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها از جمله اقداماتی است که باید در مناطق در معرض خطر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه احتمال دارد مسئله فرونشست به یک منطقه خاص محدود نباشد، تصریح کرد: ممکن است این موضوع بخش‌های دیگری از استان را نیز درگیر کند، بنابراین باید الزامات و ملاحظات لازم در سطح استان رعایت شود.

استاندار قم همچنین بر ضرورت هماهنگی با استان‌های همجوار تأکید کرد و گفت: این موضوع در برنامه‌های اصلی استان قرار گرفته است تا با یک برنامه‌ریزی دقیق و علمی، اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش و تشدید فرونشست در سطح استان انجام شود.