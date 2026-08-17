۴۶۲ بازدید بهداشتی از استخرهای فارس؛ یک استخر تعطیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کیانفر در نشست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افزایش استقبال شهروندان از مراکز شنا در فصل تابستان، اظهار کرد: استخرهای روباز و سرپوشیده از مهمترین اماکن تفریحی شهروندان هستند و اطمینان از سلامت آب و رعایت دقیق الزامات بهداشتی، پیششرط حفظ سلامت مراجعان به این مراکز است.
او با تأکید بر ضرورت پایش مستمر استخرها افزود: در صورت نبود نظارت مستمر و مدیریت مناسب، پایین بودن کیفیت آب و رعایت نکردن الزامات بهداشتی میتواند سلامت شناگران را با مخاطرات جدی مواجه کند.
رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: بازرسان بهداشت محیط در شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه، کیفیت آب و رعایت اصول بهداشتی در استخرها را بهصورت منظم پایش میکنند.
انجام بیش از ۲۷۰۰ پایش تخصصی آب استخرها
کیانفر با تشریح اقدامات انجامشده در فصل بهار گفت: در این مدت ۸۴۱ مورد کلرسنجی و ۹۰۱ مورد سنجش کدورت آب با استفاده از تجهیزات پرتابل انجام شده است.
او همچنین از جمعآوری یک هزار و ۸۲۰ نمونه آب استخر برای بررسیهای آزمایشگاهی خبر داد و گفت: این نمونهها در آزمایشگاههای تخصصی مراکز بهداشت شهرستانها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
مسئولیت مدیران فنی استخرها در پایش مستمر آب
رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ضرورت خودکنترلی استخرها اظهار کرد: مدیران فنی استخرها موظفاند بر اساس برنامههای خودکنترلی و خوداظهاری، کیفیت آب را بهصورت مستمر بررسی و نتایج را ثبت کنند.
کیانفر افزود: گزارشهای ثبتشده در زمان بازدید بازرسان بهداشت محیط بررسی و صحتسنجی میشود تا رعایت استانداردهای بهداشتی در طول فعالیت استخرها اطمینان حاصل شود.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص بهداشتی یا تخلف در استخرهای شنا، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش کنند.
کیانفر تأکید کرد: پس از ثبت شکایت و دریافت کد رهگیری، بازرسان کشیک بهداشت محیط در کوتاهترین زمان موضوع را بررسی و پیگیری خواهند کرد.
منبع: علوم پزشکی شیراز