معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس در اطلاعیه‌ای، تغییر ساعات کاری ادارات در روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد و اجرای دورکاری در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و با موافقت استاندار فارس، ساعات فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح تعیین شده است.

همچنین ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

شایان ذکر است که اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات رسان در هر ۲ روز مذکور، مطابق روال معمول و برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به شهروندان، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس

برچسب ها: ساعت فعالیت ادارات ، دستگاه های اجرایی
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