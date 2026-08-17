باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و با موافقت استاندار فارس، ساعات فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی این استان در روز سهشنبه ۲۷ مردادماه، از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح تعیین شده است.
همچنین ادارات و دستگاههای اجرایی استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
شایان ذکر است که اورژانس، آتشنشانی و سایر دستگاههای خدمات رسان در هر ۲ روز مذکور، مطابق روال معمول و برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به شهروندان، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس