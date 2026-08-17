رئیس انجمن صنفی CNG گفت:از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، مصرف سوخت از ۷۵ میلیون لیتر به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۶۰ میلیون لیتری مصرف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی CNG تهران، در برنامه میز اقتصاد با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف سوخت در کشور، بر ضرورت حمایت فوری دولت از صنعت CNG تأکید کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، مصرف سوخت از ۷۵ میلیون لیتر به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۶۰ میلیون لیتری مصرف است.

وی با بیان اینکه صنعت CNG در شرایط فعلی با مشکلات جدی اقتصادی و انباشت مطالبات مواجه است، اظهار کرد: اگر بسته‌های حمایتی برای صنعت CNG ایجاد نشود، این صنعت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

دادرس افزود: ما حتی بابت کارمزدهای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان طلب داریم و همچنان این مطالبات بلاتکلیف مانده است. از سوی دیگر، در خصوص کارمزدهای جاری نیز مشکلات همچنان ادامه دارد.

رئیس انجمن صنفی CNG تهران ادامه داد: حتی همکاران ما در جایگاه‌های بنزین نیز از ابتدای سال تاکنون افزایش کارمزد نداشته‌اند و همه آنها در واقع با یک ضرر انباشته فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات جایگاه‌های دو منظوره گفت: در جایگاه‌های دو منظوره، حتی درآمد حاصل از فروش CNG صرف پرداخت حقوق کارگران و کارکنان بخش بنزین می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی جایگاه‌ها تا چه اندازه دشوار شده است.

دادرس تأکید کرد: لازم است دولت هرچه سریع‌تر و به‌صورت ضرب‌الاجل، راهکارهای منطقی برای تدوین و اجرای یک بسته حمایتی جامع برای صنعت CNG ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت CNG تنها حمایت از جایگاه‌داران نیست، بلکه با توجه به نقش این سوخت در مدیریت مصرف بنزین، کاهش فشار بر سبد سوخت و تأمین امنیت انرژی کشور، باید برای حفظ و توسعه این صنعت تصمیمات فوری و عملیاتی اتخاذ شود.

 

برچسب ها: مصرف سوخت ، بنزین
خبرهای مرتبط
عدم انتشار ترازنامه انرژی در کشور از سال ۱۴۰۱/ ناترازی انرژی یک موضوع تاریخی است+ فیلم
خارج کردن خودرو‌های فرسوده زمینه‌ساز کاهش واردات بنزین می‌شود
اصلاح یارانه بنزین به شکل تخصیص سهمیه به هر کد ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آسیب به ۱۰۰ فروند هواپیمای غیر نظامی در جنگ تحمیلی/۵ هزار واحد مسکن استیجاری در هفته دولت کلید می‌خورد +فیلم
به همت تیم های تخصصی تمامی لکه های آلوده نفتی از سواحل جنوب پاک شد+ فیلم
اختلال فروش بلیت قطار شهریور برطرف شد+ عکس
رایزنی همتی با وزیر مالیه عراق با موضوع مطالبات و همکاری‌های فنی
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ برخی کالاهای اساسی مازاد بر نیاز کشور
جزییات ۱۲ عرضه اولیه بورس تهران در سال ۱۴۰۵/ کدام شرکت‌ها امسال عرضه اولیه می‌شوند؟
مجلس ابزار‌های لازم برای پیگیری اجرای سند تسهیم درآمد را در اختیار دارد
تاخیر در قیمت گذاری محصولات کشاورزی جهت رعایت حال تولیدکنندگان + فیلم
قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب در سطح تهران نخواهیم داشت/ اصلاح ۱۸ کیلومتر شبکه آب در منطقه ۵ در دست اقدام است
هماهنگی بخش تجارت و بانک مرکزی/ تخصیص ارز به صورت سیستمی انجام می‌شود
آخرین اخبار
۴۵ میلیون مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای سفر کردند
مصرف سوخت از ۷۵ به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید/ صنعت CNG نیازمند بسته حمایتی فوری است
رگبار و رعد و برق در نواحی شمال غرب کشور
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران، کرج و هراز/ بارش پراکنده باران در شمال کشور
همراهی مردم روند مصرف برق را کاهشی کرد/ ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات وارد می‌شود
تولید ۴۵ میلیون لیتر بنزین از طریق پالایشگاه ستاره خلیج فارس کشور
آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟
پیش‌بینی پربارشی‌های پاییزی نباید ما را دچار سراب پرآبی کند+ فیلم
مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم باید به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برسد
بازار به تعادل‌بخشی به قیمت سیب‌زمینی نیاز دارد
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ برخی کالاهای اساسی مازاد بر نیاز کشور
علت افزایش قیمت مسکن بعد از عید مشخص شد/ نرخ تورم اجاره مسکن به ۳۰ درصد رسید +فیلم
۲۰ درصد برق صنایع باید تا ۱۴۰۷ از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود
آسیب به ۱۰۰ فروند هواپیمای غیر نظامی در جنگ تحمیلی/۵ هزار واحد مسکن استیجاری در هفته دولت کلید می‌خورد +فیلم
پذیره نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی کشور هفته دوم شهریور
هماهنگی بخش تجارت و بانک مرکزی/ تخصیص ارز به صورت سیستمی انجام می‌شود
مجلس ابزار‌های لازم برای پیگیری اجرای سند تسهیم درآمد را در اختیار دارد
مقابله با سوداگری و بازگشت سرمایه به تولید برنامه‌های عملیاتی مهم وزارت اقتصاد
به همت تیم های تخصصی تمامی لکه های آلوده نفتی از سواحل جنوب پاک شد+ فیلم
رایزنی همتی با وزیر مالیه عراق با موضوع مطالبات و همکاری‌های فنی
تاخیر در قیمت گذاری محصولات کشاورزی جهت رعایت حال تولیدکنندگان + فیلم
دارو و اقلام مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان بدون وقفه از گمرکات ترخیص می‌شود
اختلال فروش بلیت قطار شهریور برطرف شد+ عکس
جزییات ۱۲ عرضه اولیه بورس تهران در سال ۱۴۰۵/ کدام شرکت‌ها امسال عرضه اولیه می‌شوند؟
قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب در سطح تهران نخواهیم داشت/ اصلاح ۱۸ کیلومتر شبکه آب در منطقه ۵ در دست اقدام است
کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سد‌های پنجگانه تهران نسبت به شرایط ایده‌آل/ کاهش سرانه مصرف آب تهران
کشور از واردات گوشت مرغ بی نیاز شد/ تخلف ۴۵ هزارمیلیارد تومانی نهادهای دامی سو تفاهم بود+ فیلم
تأمین مالی ۲۰۰ همتی برای حمایت بنگاه‌های اقتصادی کشور
بانک‌ها اجازه دریافت کارمزد خارج از نرخ‌های مصوب را ندارند