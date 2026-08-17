باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی CNG تهران، در برنامه میز اقتصاد با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف سوخت در کشور، بر ضرورت حمایت فوری دولت از صنعت CNG تأکید کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، مصرف سوخت از ۷۵ میلیون لیتر به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۶۰ میلیون لیتری مصرف است.

وی با بیان اینکه صنعت CNG در شرایط فعلی با مشکلات جدی اقتصادی و انباشت مطالبات مواجه است، اظهار کرد: اگر بسته‌های حمایتی برای صنعت CNG ایجاد نشود، این صنعت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

دادرس افزود: ما حتی بابت کارمزدهای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان طلب داریم و همچنان این مطالبات بلاتکلیف مانده است. از سوی دیگر، در خصوص کارمزدهای جاری نیز مشکلات همچنان ادامه دارد.

رئیس انجمن صنفی CNG تهران ادامه داد: حتی همکاران ما در جایگاه‌های بنزین نیز از ابتدای سال تاکنون افزایش کارمزد نداشته‌اند و همه آنها در واقع با یک ضرر انباشته فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات جایگاه‌های دو منظوره گفت: در جایگاه‌های دو منظوره، حتی درآمد حاصل از فروش CNG صرف پرداخت حقوق کارگران و کارکنان بخش بنزین می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی جایگاه‌ها تا چه اندازه دشوار شده است.

دادرس تأکید کرد: لازم است دولت هرچه سریع‌تر و به‌صورت ضرب‌الاجل، راهکارهای منطقی برای تدوین و اجرای یک بسته حمایتی جامع برای صنعت CNG ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت CNG تنها حمایت از جایگاه‌داران نیست، بلکه با توجه به نقش این سوخت در مدیریت مصرف بنزین، کاهش فشار بر سبد سوخت و تأمین امنیت انرژی کشور، باید برای حفظ و توسعه این صنعت تصمیمات فوری و عملیاتی اتخاذ شود.