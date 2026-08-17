عهد عاشقانه عروس و دامادها + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0648\u062c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0644\u06a9\u0648\u062a\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639)\u060c \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0648 \u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc \u062c\u0634\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n