باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عهد عاشقانه عروس و دامادها + فیلم

جمعی از عروس و دامادها در حرم مطهر امام رضا(ع) آغاز زندگی مشترک خود را با عهدی معنوی و در فضایی سرشار از محبت جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری مراسمی معنوی در حرم مطهر رضوی، جمعی از زوج‌های جوان با حضور در بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، آغاز زندگی مشترک خود را در فضایی معنوی و صمیمی جشن گرفتند.

مطالب مرتبط
عهد عاشقانه عروس و دامادها + فیلم
young journalists club

آیین سنتی نقاره‌زنی در حرم امام رضا(ع) از فردا از سرگرفته می شود

عهد عاشقانه عروس و دامادها + فیلم
young journalists club

پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا(ع) تعویض شد+فیلم

عهد عاشقانه عروس و دامادها + فیلم
young journalists club

آیین شام غریبان شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی برگزار شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تعویض پرچم‌های عزا در حرم حضرت زینب (س) به مناسبت آغاز ماه ربیع‌الاول + فیلم
۶۷۳

تعویض پرچم‌های عزا در حرم حضرت زینب (س) به مناسبت آغاز ماه ربیع‌الاول + فیلم

۲۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۲۶ مرداد سالروز شکست حصر پاوه + فیلم
۶۰۴

۲۶ مرداد سالروز شکست حصر پاوه + فیلم

۲۶ . مرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبرد نتانیاهو در تله جنگی واشنگتن + فیلم
۶۰۴

شکست راهبرد نتانیاهو در تله جنگی واشنگتن + فیلم

۲۶ . مرداد . ۱۴۰۵
 تنگه هرمز؛ از ادعای کنترل تا واقعیت خالی از کشتی! + فیلم
۶۰۲

 تنگه هرمز؛ از ادعای کنترل تا واقعیت خالی از کشتی! + فیلم

۲۶ . مرداد . ۱۴۰۵
ترامپ در تنگنای هرمز؛ جنگ با ایران و فشار انتخابات آمریکا + فیلم
۴۴۶

ترامپ در تنگنای هرمز؛ جنگ با ایران و فشار انتخابات آمریکا + فیلم

۲۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha