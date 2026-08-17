باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل روز دوشنبه از آمریکا و ایران خواست تا با نزدیک شدن به پایان مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر، مذاکرات را از سر بگیرند و هشدار داد که هیچ راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، به خبرنگاران گفت که پیام آنتونیو گوترش، دبیرکل، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، بدون تغییر باقی مانده است.

دوجاریک گفت: «پیام او همان است که از ابتدا آن را ابلاغ کرده است، یعنی هیچ راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد. او از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده می‌خواهد که در اسرع وقت مذاکرات را برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و پایدار از سر بگیرند، از اقدام نظامی خودداری کرده و لحن اظهاراتی را که در روز‌های اخیر شنیده‌ایم، کاهش دهند.»

اظهارات او در حالی مطرح شد که دوره مذاکرات ۶۰ روزه بدون دستیابی به توافقی جامع به پایان خود نزدیک می‌شد. این ضرب الاجل ناشی از تفاهم ژوئن بین آمریکا و ایران بود که یک بازه زمانی برای مذاکرات به سمت یک راه‌حل گسترده‌تر تعیین کرده بود.

پیشتر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود که مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات با آمریکا پس از یادداشت تفاهم ۱۷ ژوئن، پس از آنچه او «نقض‌های آشکار» توسط واشنگتن خواند، «اعتبار خود را از دست داده است.»

از دوجاریک همچنین در مورد دیدار اخیر جرد کوشنر، مشاور و داماد رئیس‌جمهور ترامپ، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اسرائیل سؤال شد.

او گفت: «آخرین اطلاعاتی در مورد جدیدترین دیدار‌ها ندارم.»

تهران و واشنگتن در ماه آوریل بر سر آتش‌بس توافق کردند و بعداً در ماه ژوئن یادداشت تفاهمی را با هدف پایان دادن به درگیری نظامی و دستیابی به توافق صلح پایدار امضا کردند.

با این حال، این توافق ماه گذشته از هم پاشید و ایران و آمریکا حملاتی را به مدت نزدیک به دو هفته رد و بدل کردند، قبل از اینکه ترامپ به طور ناگهانی بمباران را در میان تلاش‌ها برای احیای توافق متوقف کند.

منبع: آناتولی