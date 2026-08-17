باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار سلماس با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید، خواستار شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر آبراه‌ها و مسیل‌ها، ساماندهی جداول، کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی شد و اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه باید از هم‌اکنون انجام شود تا در زمان بارندگی، شاهد آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب در نقاط مختلف شهرستان نباشیم.

فرماندار سلماس همچنین بر آمادگی بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط جوی و اطلاع‌رسانی به‌موقع تأکید کرد و افزود: بخشداران مرکزی و کوهسار باید با هماهنگی دهیاران، وضعیت روستاها را به‌صورت مستمر بررسی و نسبت به ساماندهی مسیرهای آب و رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین نیازهای سوختی روستاهای بخش کوهسار در فصل زمستان، بر پیش‌بینی، تأمین و توزیع به‌موقع گاز مایع و سوخت مایع مورد نیاز روستاییان تأکید کرد تا در فصل سرما با کمبود و مشکل مواجه نشوند.

فتحی همچنین با اشاره به شرایط موجود کشور، بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم را برای مدیریت مصرف انرژی داشته باشند؛ چراکه احتمال محدودیت یا قطعی انرژی در برخی ادارات در فصل زمستان وجود دارد و نباید مدیریت این موضوع به زمان وقوع مشکل موکول شود.

فرماندار سلماس در پایان بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، آمادگی عملیاتی، پیش‌بینی تجهیزات و اتخاذ تدابیر لازم پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات و رفع موانع موجود در حوزه مدیریت بحران شهرستان شد.