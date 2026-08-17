باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر محجوب، مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت گفت: با فرا رسیدن ماه ربیع الاول طرح بنر‌ها و ِالِمان‌های تبلیغاتی در معابر، میادین و بلوار‌های اصلی شهر تغییر یافته و فضای شهری با رنگ و بوی معنوی این ایام همراه شده است.

به گفته او، به منظور گرامیداشت این ایام خجسته و ایجاد شور و نشاط معنوی در شهر رشت، طرح بنر‌های سطح شهر با پیام‌های تبریک و محتوای مذهبی به‌روز‌رسانی شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت با تأکید بر رویکرد حمایتی شهرداری از اجتماعات فرهنگی و مذهبی افزود: این مجموعه همواره خود را در کنار مردم و برگزارکنندگان مراسم دینی می‌داند و این حمایت همه جانبه از برپایی باشکوه اجتماعات و مراسم مذهبی همچون گذشته و با تمام توان تداوم خواهد داشت.

محجوب با بیان اینکه این همراهی تا زمانی که نیاز باشد، ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: شهرداری رشت در مناسبت‌های مختلف مذهبی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله خدمات ترافیکی، پشتیبانی و فضاسازی شهری را برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم فراهم می‌کند.

‌او با قدردانی از همراهی شهروندان و همکاری نهاد‌های مرتبط گفت: امیدواریم با همدلی و مشارکت عمومی، شاهد برگزاری باشکوه برنامه‌های مذهبی و تداوم نشاط معنوی در شهر رشت باشیم و در این مسیر، شهرداری هرگونه حمایت لازم را ارائه خواهد داد.

منبع: روابط عمومی شهرداری رشت