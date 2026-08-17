وزارت حمل‌ونقل عمان اعلام کرد تلاش‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از نشت نفت از کشتی «کارولین بزنگی» که در سواحل استان ظفار به گل نشسته، تشدید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عمان بر اساس بیانیه‌ای که توسط وزارت حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور منتشر شد، تلاش‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی بالقوه ناشی از نشت نفت از کشتی «کارولین بزنگی» را تشدید کرده است.

این کشتی از زمان به گل نشستن در نزدیکی جزیره القلیبیه در سواحل استان ظفار عمان، پس از یک انفجار مشکوک در ۸ ژوئن، دچار نشت نفت شده است.

در این بیانیه آمده است که برای مهار نشت چالش‌هایی وجود دارد، زیرا کشتی فاقد منبع برق قابل اعتماد «برای به کار انداختن تجهیزات لازم برای عملیات نجات» است. همچنین اشاره شده است که برخی از نقاط کار بر روی عرشه کشتی پس از قرار گرفتن در معرض نفت و آب دریا، «لغزنده و ناامن» شده‌اند.

هفته گذشته، عمان اعلام کرد که در حال تلاش برای مهار نشت است که بر اساس تحلیل سازمان محیط زیست این کشور، منطقه‌ای به وسعت بیش از ۲٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۷۷۰ مایل مربع) را پوشش می‌دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نشت نفت ، عمان
خبرهای مرتبط
نشت نفت در نزدیکی عمان به خشکی رسید
کاهش ۱۹.۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
قطر: مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز به «مرحله پیشرفته» رسیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: اگر عمان مانع شود، بمباران خواهد شد
طلا با کاهش ارزش دلار گران شد
حمله پهپادی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق
ادعای ترامپ: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد
رسوایی امنیتی در لندن؛ نخست‌وزیر انگلیس فریب جاعل هویت مشاور ترامپ را خورد
۱۲ سناتور آمریکایی علیه ترامپ و هگست؛ ناو لینکلن در بحران است
سناتور آمریکایی: ترامپ با دروغ آمریکا را به جنگ با ایران کشاند
مقام پاکستانی: مذاکرات ایران و آمریکا برای بازگشایی هرمز و پایان جنگ ادامه دارد
معاریو: تنگه هرمز استخوانی در گلوی آمریکاست
سئول: کره جنوبی به مذاکرات با آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز ادامه می‌دهد
آخرین اخبار
ادعای ترامپ: آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم با ایران نیست
عمان تلاش‌ها برای مهار نشت نفت از کشتی به گل نشسته را تشدید کرد
سازمان ملل از آمریکا و ایران خواست مذاکرات را از سر بگیرند
نفوذ امنیتی به شبکه دولتی برلین؛ چندین وزارتخانه از شبکه جدا شدند
کاهش ۱۹.۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
انصارالله: یک کشتی سعودی را با موشک بالستیک در دریای سرخ هدف قرار دادیم
مقام پاکستانی: مذاکرات ایران و آمریکا برای بازگشایی هرمز و پایان جنگ ادامه دارد
حماس از درخواست ترامپ برای توقف حملات اسرائیل به غزه استقبال کرد
عربستان روستا‌های مناطق مرزی یمن را هدف حمله قرار داد
سی‌ان‌ان: اوکراین ذخیره موشک‌های رهگیر پاتریوت را به پایان رسانده است
۲ میلیون آواره در غزه؛ چادر‌های فرسوده و خطر مرگ در کمین کودکان
یورش ۸ فرد مسلح به یک کشتی باری در آب‌های سومالی
حماس از درخواست ترامپ برای توقف حملات اسرائیل به غزه استقبال کرد
انصارالله: یک کشتی سعودی را با موشک بالستیک در دریای سرخ هدف قرار دادیم
آیا مالیخولیا یک بیماری پزشکی است؟
جهش بی‌سابقه هزینه کشتیرانی در سایه بحران هرمز
هشدار سازمان ملل درباره بازگشت داعش به سوریه
معاریو: تنگه هرمز استخوانی در گلوی آمریکاست
آسیایی‌ها از دریافت نفت آرامکو از بندر ینبع سر باز زدند
ترامپ: اگر عمان مانع شود، بمباران خواهد شد
رسوایی امنیتی در لندن؛ نخست‌وزیر انگلیس فریب جاعل هویت مشاور ترامپ را خورد
ادعای ترامپ: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد
اسکای نیوز: بلر احتمالا به دیدار کوشنر با حماس پیوسته است
حمله پهپادی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق
۱۲ سناتور آمریکایی علیه ترامپ و هگست؛ ناو لینکلن در بحران است
آمادگی سازمان پیمان امنیت جمعی برای حمایت از بلاروس
بودجه دفاعی تایوان رکورد زد
کوشنر پس از دیدار با سران حماس با نتانیاهو دیدار می‌کند
انتقاد نمایندگان آمریکایی از تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش‌ها با کره جنوبی
سئول: کره جنوبی به مذاکرات با آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز ادامه می‌دهد