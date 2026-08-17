باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عمان بر اساس بیانیهای که توسط وزارت حملونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور منتشر شد، تلاشها برای کاهش اثرات زیستمحیطی بالقوه ناشی از نشت نفت از کشتی «کارولین بزنگی» را تشدید کرده است.
این کشتی از زمان به گل نشستن در نزدیکی جزیره القلیبیه در سواحل استان ظفار عمان، پس از یک انفجار مشکوک در ۸ ژوئن، دچار نشت نفت شده است.
در این بیانیه آمده است که برای مهار نشت چالشهایی وجود دارد، زیرا کشتی فاقد منبع برق قابل اعتماد «برای به کار انداختن تجهیزات لازم برای عملیات نجات» است. همچنین اشاره شده است که برخی از نقاط کار بر روی عرشه کشتی پس از قرار گرفتن در معرض نفت و آب دریا، «لغزنده و ناامن» شدهاند.
هفته گذشته، عمان اعلام کرد که در حال تلاش برای مهار نشت است که بر اساس تحلیل سازمان محیط زیست این کشور، منطقهای به وسعت بیش از ۲٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۷۷۰ مایل مربع) را پوشش میدهد.
منبع: الجزیره