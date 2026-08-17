مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: طی چهار ماه سپری شده از سال جاری، بیش از ۴۵ میلیون و ۱۰۵ هزار مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری بین‌شهری جابه‌جا شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی اله‌یاری فومنی اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۲۳ میلیون و ۲۵۱ هزار مسافر به‌وسیله ۱۴ هزار و ۲۵۵ دستگاه ناوگان اتوبوسی بین‌شهری در مسیرهای بین‌شهری تردد کرده‌اند.

وی بیان‌داشت: همچنین بالغ بر ۱۸ میلیون و ۶۶۵ هزار مسافر توسط ۳۱ هزار و ۳۳ دستگاه مینی‌بوس و بیش از سه میلیون و ۱۸۸ هزار مسافر با استفاده از ظرفیت ۳۴ هزار و ۳۸۹ دستگاه ناوگان سواری کرایه جابه‌جا شده است.

اله‌یاری در ادامه به بیان آمار نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری طی چهار ماهه نخست سال جاری پرداخت و افزود: در این مدت ۱۰۷ دستگاه اتوبوس، ۲۷ دستگاه مینی‌بوس و ۶۴ دستگاه سواری جدید به ناوگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری افزوده شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۵۳۴ شرکت و ۷۸۲ پایانه حمل‌ونقل مسافری در سطح کشور، تصریح کرد: با تلاش بیش از ۹۰ هزار راننده ماهر فعال در این حوزه، عملیات بزرگ جابه‌جایی مسافران به صورت مستمر و بی‌وقفه در حال انجام است.

منبع: سازمان راهداری

برچسب ها: حمل و نقل جاده‌ای ، حمل‌و نقل عمومی
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