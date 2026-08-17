باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی الهیاری فومنی اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۲۳ میلیون و ۲۵۱ هزار مسافر بهوسیله ۱۴ هزار و ۲۵۵ دستگاه ناوگان اتوبوسی بینشهری در مسیرهای بینشهری تردد کردهاند.
وی بیانداشت: همچنین بالغ بر ۱۸ میلیون و ۶۶۵ هزار مسافر توسط ۳۱ هزار و ۳۳ دستگاه مینیبوس و بیش از سه میلیون و ۱۸۸ هزار مسافر با استفاده از ظرفیت ۳۴ هزار و ۳۸۹ دستگاه ناوگان سواری کرایه جابهجا شده است.
الهیاری در ادامه به بیان آمار نوسازی ناوگان حملونقل مسافری طی چهار ماهه نخست سال جاری پرداخت و افزود: در این مدت ۱۰۷ دستگاه اتوبوس، ۲۷ دستگاه مینیبوس و ۶۴ دستگاه سواری جدید به ناوگان فعال در بخش حملونقل عمومی بینشهری افزوده شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۵۳۴ شرکت و ۷۸۲ پایانه حملونقل مسافری در سطح کشور، تصریح کرد: با تلاش بیش از ۹۰ هزار راننده ماهر فعال در این حوزه، عملیات بزرگ جابهجایی مسافران به صورت مستمر و بیوقفه در حال انجام است.
منبع: سازمان راهداری