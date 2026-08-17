به دستور آیدین رحمانی رضاییه، شهردار ارومیه، نخستین جشنواره گوجه‌فرنگی و نهمین جشنواره انگور ارومیه شهریور ماه امسال برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره گوجه فرنگی و نهمین جشنواره انگور  با هدف معرفی و پاسداشت محصولات شاخص کشاورزی ارومیه، تقویت هویت و برند کشاورزی شهر، حمایت از ظرفیت‌های بومی و ایجاد زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی به شهروندان و گردشگران برگزار خواهد شد.

این جشنواره‌ها به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و با محوریت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مرتبط با محصولات کشاورزی برند ارومیه برگزار می‌شوند.

برگزاری جشنواره گوجه‌فرنگی در کنار نهمین جشنواره انگور، فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر تولیدات کشاورزی ارومیه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان شهروندان خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری این شهر در سطح ملی باشد.

جزئیات زمان، مکان و برنامه‌های این دو جشنواره متعاقباً از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه اعلام خواهد شد.

منبع: شهرداری

برچسب ها: شهرداری‌ ، جشنواره انگور
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