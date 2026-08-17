رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ادعا کرد که واشنگتن به دنبال تمدید یادداشت تفاهم (MoU) با ایران نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ادعا کرد که واشنگتن به دنبال تمدید یادداشت تفاهم (MoU) با ایران نیست.

او در پاسخ به سوالات خبرنگاران مدعی شد: «ایران در مشکل بزرگی است. آنها ۳۰۰ درصد تورم دارند. کشور به هم ریخته است و ارتش آنها کاملاً شکست خورده است ... آنها نمی‌توانند توافقی را که من ضروری می‌دانم، انجام دهند.»

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر اظهارات بی اساس خود درباره برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد که تهران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

او در ادامه لفاظی های خود گفت که واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ادعا کرد که میلیون‌ها بشکه نفت هر هفته از این آبراه استراتژیک «خارج» شده است.

او مدعی شد که این آبراه استراتژیک همچنان باز است و انتظار دارد قیمت نفت همچنان کاهش یابد، مگر اینکه ایالات متحده «کاری بسیار شدیدتر» انجام دهد.

ترامپ: ما می‌توانیم به راحتی با عمان برخورد کنیم

ترامپ اظهار داشت که واشنگتن در برخورد با عمان مشکلی نخواهد داشت.

هنگامی که خبرنگاران در کاخ سفید از او پرسیدند که آیا صبر خود را نسبت به این کشور از دست داده است، ترامپ گفت که اگرچه فکر نمی‌کند آنها «خیلی خوب» رفتار کنند، اما «در صورت لزوم، به راحتی می‌توانیم با آنها برخورد کنیم، همانطور که با سایر مسائل نیز چنین می‌کنیم.»

امروز، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که در صورت مانع‌تراشی عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، «آن‌ها را به شدت بمباران خواهد کرد.»

ترامپ: ما به چیزی مانند تالار بزرگ چین نیاز داریم

او از معماری چین تمجید کرد و گفت که در جریان بازدید خود، تالار بزرگ چین در او تأثیرگذار بوده است.

او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «این یک ساختمان بزرگ و زیبا بود؛ و ما چیزی شبیه آن را نداریم؛ و ما باید آن را داشته باشیم. این بسیار مهم است.»

ترامپ بار دیگر تکرار کرد که کار بر روی سالن اجتماعات جدید عالی و جلوتر از برنامه پیش می‌رود و بار دیگر گفت که این سالن زیباترین سالن اجتماعات جهان خواهد بود.

ترامپ می‌گوید کیم جونگ اون به پیشنهاد گفت‌و‌گو پاسخ داده است

او اعلام کرد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به درخواست او برای گفت‌و‌گو، پس از دستور او برای کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی، پاسخ داده است.

وقتی خبرنگاری از او پرسید که چرا کیم جونگ اون به درخواست او برای گفت‌و‌گو پاسخ نداده است، ترامپ گفت که رهبر کره شمالی پاسخ داده است و فقط تعامل را «مثبت» توصیف کرد، بدون ارائه جزئیات. رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «کیم جونگ اون همیشه با من با احترام زیادی رفتار کرده است. ما در مناسبت‌های متعددی ملاقات کردیم، وقت گذراندیم ... او [جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا]را دوست نداشت، [باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا]را دوست نداشت، هیچ‌کس را دوست نداشت، اما من با او بسیار خوب کنار می‌آیم. کاری که من انجام می‌دهم، ایمن‌تر کردن اوضاع است.»

او همچنین گفت که آمریکا به دلیل اینکه کره جنوبی از کمک به ایران خودداری کرده است، رزمایش‌های نظامی را کاهش می‌دهد. ترامپ نتیجه‌گیری کرد: «ما نمی‌توانیم به همه این کشور‌ها سر بزنیم و از آنها محافظت کنیم، به خصوص زمانی که آنها برای کمک به ما حضور ندارند.»

منبع: فاکس نیوز

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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