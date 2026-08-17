مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار اظهارات خلاف واقع در یکی از قسمت‌های برنامه اینترنتی «آزاد»، دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتشار یکی از قسمت‌های برنامه اینترنتی «آزاد» و طرح ادعا‌های کذب، علیه عوامل این برنامه اعلام جرم شد.

بر اساس اعلام دادستانی تهران، همچنین در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این برنامه اینترنتی، با وجود فعالیت در قالب پلتفرم تلویزیون اینترنتی، فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از این حیث نیز رسانه فاقد مجوز محسوب می‌شود.

بر همین اساس، پس از احضار مدیر این برنامه اینترنتی علاوه بر اتهام نشر اکاذیب، اتهام انتشار رسانه بدون اخذ مجوز نیز حسب مقررات قانون مطبوعات به متهم تفهیم شد؛ بنابراین گزارش، رسانه مورد اشاره در طول فعالیت غیر قانونی خود تخلفات رسانه‌ای متعددی نیز مرتکب شده است.

بر اساس اعلام دادستانی تهران، در نهایت پس از تفهیم اتهامات و صدور قرار تأمین متناسب، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال و فعالیت رسانه‌ای متهم تا زمان اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شد.

دادستانی تهران تأکید کرد: با توجه به فقدان مجوز رسانه مذکور، این برنامه اینترنتی شامل قانون مطبوعات نمی‌شود و به‌کارگیری تعابیری مانند «توقیف» یا «توقف فعالیت» درباره اقدام صورت‌گرفته، فاقد وجاهت است؛ چرا که اقدام قضایی انجام‌شده، صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع فعالیت رسانه‌ای تا زمان اخذ مجوز قانونی است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: برنامه اینترنتی ، قوه قضاییه
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