نشست کارگروه ویژه مرز با حضور مسئولان وزارت کشور، استانی و گمرک در مرز میلک استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کارگروه ویژه مرز که با حضور مسئولان وزارت کشور، استانی و گمرک در مرز میلک استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، راهکارهای افزایش هماهنگی دستگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل مراودات تجاری در مرز میلک بررسی شد.

در این نشست، راهکارهای تسهیل تردد، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت‌های تجاری و فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات ۲۴ ساعته در مرز میلک مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی حسن عباسی، مدیر کل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور، با اشاره به نقش مرزها در توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای ارتقای خدمات در مرز میلک تأکید کرد.

عباسی همچنین بر ضرورت انجام دقیق وظایف و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌های متولی، افزایش همکاری و هماهنگی میان سازمان‌ها و کمک به تسهیل مراودات و فعالیت‌های مرزی تأکید کرد و تأمین امنیت مرز و کنترل و مدیریت تردد افراد در محدوده مرزی را از وظایف مهم مرزبانی عنوان کرد.

در این نشست علی خلیل‌آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مجموعه گمرک، از پیگیری‌های ناظر گمرکات استان در اجرای پروژه ایکس‌ری کامیونی قدردانی کرد.

غلامرضا بلوطی‌میرزا ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از روند انجام تشریفات گمرکی و اقدامات انجام‌شده برای روان‌سازی فرآیندهای تجاری و تسهیل فعالیت‌های مرزی ارائه کرد.

حاضران در ادامه از پل ابریشم و روند احداث و نصب دستگاه ایکس‌ری کامیونی بازدید کردند و آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و فرآیندهای مرتبط با تردد و فعالیت‌های مرزی را مورد بررسی قرار دادند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان هیرمند، فرمانده مرزبانی استان، معاون دفتر هماهنگی استان‌ها، رئیس بازارچه‌های مرزی استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مستقر در مرز نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع گمرکات استان